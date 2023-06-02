港鐵6月25日起加價2.3% 8月呢個周亦再推出一天半價乘車「感謝日」

港鐵公司（00066）周五（6月2日）公佈，將於今年8月19日（周六)再推出一天半價乘車「感謝日」，以答謝乘客支持。港鐵指，為確保上年度「服務表現回贈」帳戶所累積的金額悉數回饋乘客，港鐵公司已於今年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，分別安排了四天「感謝日」，由於四天優惠有剩餘金額，港鐵將會於8月19日再安排一天「感謝日」答謝乘客支持。

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乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程均可享車費半價優惠(包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程)。



此外，根據港鐵公司早前與政府共同完成的票價調整機制檢討而制定的2023/24年度(本年度)新車費表，將於今年6月25日(星期日)生效。按票價調整機制檢討，以及為支持疫情後經濟復甦而作出的一次性特別安排計算下，本年度的票價整體調整幅度為加2.3%。所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士個別車程調整的加權平均數，必須等同整體票價調整幅度。



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票價調整後，逾九成乘客車費調整為4毫或以下，當中約75%乘客車程車費調整2毫或以下 (包括4%的乘客車程車費維持不變)，約18%的乘客車程車費上調3至4毫；使用八達通或二維碼的乘客乘搭本地車程(馬場站除外)，調整幅度最多為8毫 。

港鐵指，公司會繼續推出各種常客票種，其中「都會票」及「屯門–南昌全日通」的新售價會於今年7月1日生效，「全月通」的售價亦會於七月起調整。乘客使用「都會票」或「全月通」可較使用成人八達通節省約三成車費。另外，「綠色專線小巴轉乘優惠」加碼推出，涵蓋超過 500 條指定小巴線，優惠金額由今年第四季起會由現時每程3毫增加至5毫；「早晨折扣優惠」亦已延續一年至2024年5月31日。



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港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「為支持疫情後經濟復甦，公司已在檢討後的票價調機制外作出特別安排壓低票價調整幅度，並繼續為乘客提供不同車費及票務優惠，惠及社會各個層面，涵蓋長者、小童、學生等，去年這些恆常優惠總值超過21億元。公司會盡力平衡市民負擔能力，同時確保有足夠財政及資源，繼續提供安全、可靠、可持續、高質素的鐵路服務。」





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責任編輯：陳詠妍