Tesla新Model 3在美獲稅收優惠 起售價或低於3.5萬美元

美國科技媒體網站The Verge報道，特斯拉（Tesla）Model 3的起售價，在獲得美國稅收減免後，可能再次低於市傳中的3.5萬美元大關。特斯拉的美國官網顯示，每輛新的Model 3在美國都有資格獲得7,500美元的稅收減免，而此前4月18日，美國財政部新規將特斯拉Model 3後輪驅動版的優惠額度減半，降至3,750美元。

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報道指，部份汽車商停止排位賽，原因是他們的電池不符合採購要求，其中美國政府規定40%的礦物必須「在美國或美國自由貿易協定夥伴中提取或加工」，50%的組件必須「在北美製造或組裝」。報道又指，該佔比每年都在上升，至 2027 年，80%的電池礦物和組件必須滿足相關要求，車輛才有資格獲得信貸。

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