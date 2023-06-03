  • 30°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】美銀：科技股升勢或快結束 建議沽出AI股 買入港股

股樓投資 19:28 2023/06/03

分享：

分享：

美國銀行表示，由於人工智能（AI）熱潮，投資者比以往任何時候將更多資金投入科技股。不過，美銀策略師Michael Hartnett認為，科技股或超買，建議賣出AI相關股，並買入港股，因可持續受惠於中國經濟復甦。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

據美銀數據顯示，截至5月31日止一周，科技基金出現破紀錄的85億美元淨流入；流入全球股票型基金的資金總額達到 148 億美元；流入債券基金的資金為 11 億美元。Michael Hartnett認為，AI或許燃點資入流入科技基金，但提醒科技股的升勢或很快結束，技術分析顯示該行業可能超買。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他曾指出，AI可能會出現「嬰兒泡沫」，與2000年代初互聯網泡沫破滅前互聯網相關股票的估值過高相呼應。他仍然看淡股票，因為為了對抗通脹，美國聯儲局可能會在今年稍後時間加息。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

美國銀行（BofA，美：BAC） 人工智能 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品
可口可樂推全港首個「回收吧」 公眾回收飲品膠樽可換領免費飲品
【航空安全】新西蘭航空：將要求乘客登機前磅重
【航空安全】新西蘭航空：將要求乘客登機前磅重
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
湯文亮：有資格買賣樓的人不多
湯文亮：有資格買賣樓的人不多
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款