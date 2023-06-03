【大行點睇】美銀：科技股升勢或快結束 建議沽出AI股 買入港股

美國銀行表示，由於人工智能（AI）熱潮，投資者比以往任何時候將更多資金投入科技股。不過，美銀策略師Michael Hartnett認為，科技股或超買，建議賣出AI相關股，並買入港股，因可持續受惠於中國經濟復甦。

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據美銀數據顯示，截至5月31日止一周，科技基金出現破紀錄的85億美元淨流入；流入全球股票型基金的資金總額達到 148 億美元；流入債券基金的資金為 11 億美元。Michael Hartnett認為，AI或許燃點資入流入科技基金，但提醒科技股的升勢或很快結束，技術分析顯示該行業可能超買。

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他曾指出，AI可能會出現「嬰兒泡沫」，與2000年代初互聯網泡沫破滅前互聯網相關股票的估值過高相呼應。他仍然看淡股票，因為為了對抗通脹，美國聯儲局可能會在今年稍後時間加息。

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