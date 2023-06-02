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【私有化】安寧控股獲華懋母企參明溢價24.7%私有化　料有助部署荃灣顯達路物業重建

股市 22:10 2023/06/02

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【私有化】安寧控股獲華懋母企參明溢價24.7%私有化　稱有助部署荃灣顯達路物業重建

近日停牌的安寧控股 （00128） 宣布，獲大股東、華懋集團母企參明有限公司提出私有化，每股作價0.58元，較停牌前的0.465元，溢價約 24.7%，涉資約5.33億元，浩德融資為財務顧問。安寧控股下周一（6月5日）恢復買賣。

華懋母企參明一方計劃以協議安排方式將安寧控股私有化，目前參明及其一致行動方擁有7.31億股或44.28%安寧控股，計劃收購其他股東手上9.20億股或55.72%安寧控股。

參明稱，近期營商環境帶來挑戰，按照安寧控股目前規模，將來能否將現有業務轉型並扭轉情況以創造可觀的盈利，從而彌補累計的損失，存在不確定性。

私有化正值部署荃灣顯達路物業重建

參明提到，安寧控股正尋求將顯達路的物業用途重新劃作重建之用，而該物業正提出交換批出土地之申請，然而申請程序耗時，同時重建所需進行其餘工作所須時間，以及落實相關工作的情況，仍存在不確定性，其中包括在可以將改劃地段用作住宅發展之用前，交換批出土地之申請及更改土地用途補價之評估。

參明指出，執行風險一旦出現，會繼而對有待捕捉的潛在價值數額造成影響。

股份交易流動性偏低

參明又稱，安寧控股財務表現疲弱以及發展的不確定性令股價受壓，進而妨礙公司集資的能力，再者，基於股份流動性偏低，以及上市所需承擔持續合規成本，上市平台為公司帶來的實用性有限。

參明認為，對安寧控股架構、營運和業務進行上述審視後作 出的任何重組和重新制訂策略的工作，在公開股票市場以外執行將更為有效。參明認為，安寧控股股份交易流動性偏低，私有化為計劃股東提供變現投資以換取現金的機會。

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編輯：李哲毅

港股 安寧控股（00128）
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