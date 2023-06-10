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【香港電影】美亞第二代掌舵人　開創電影圈新局面

12:00 2023/06/10

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美亞娛樂資訊集團董事總經理李燈旭（左）近日接受本報專訪時分享，未來將會夥拍更多本港新晉導演，進一步增加港產片制作。右：數碼港培育計劃初創BEAM+ LAB創始人、美亞娛樂聯席董事的李濠旭。（陳永康攝）

香港電影在最近十年愈趨多元，不再完全由合拍片主導；隨着疫情陰霾散去，《正義迴廊》、《毒舌大狀》、《飯戲攻心》等賣座港產片近月接踵而來，讓本地電影業再現曙光。美亞娛樂資訊集團董事總經理李燈旭（Jason）近日接受本報專訪時分享，未來將會夥拍更多本港新晉導演，進一步增加港產片製作，平衡本地市場的製作內容。

李燈旭（Jason）為美亞創辦人李國興第二代兼長子，目前作為新一代掌舵人，亦負責電影製作同IP管理等重任。留意到本地影壇近日的盛況，Jason亦讚好兩部港產片：一、票房打破香港電影史上亞洲及港產片紀錄的《毒舌大狀》，二、賣座喜劇《飯戲攻心》。他認為：

這些都是『好本土』的創作，香港人喜歡，引入到內地亦同樣賣座。所以在該預算下，可說是取得很好的成績，非常成功。

對於現時市場環境，他認為雖看似是開放了，當中卻潛在不少危機。其中由於疫情關係，「大家都唔敢點郁，唔敢拍板」，至今已堆積了許多有待上映的電影，惟時移世易，市場口味可能已轉變；以及在一時之間，「市場能否承受如此大容量呢？」在電影投資方面，現時亦仍然比疫前「難搵」，投資者亦更小心謹慎。

【香港電影】電影融入Web3　初創BEAM+ LAB促與「影迷社群」增互動

港府近年來亦有推動本港團隊與亞洲團隊合拍電影，以及推動跨影視創作團隊開發串流平台內容，李燈旭認為，這些舉措均有助帶動香港生態圈的氣氛向好，是很大的鼓勵。（陳永康攝）

培育新晉電影人才

早年美亞相較側重內地市場發展，經歷3年多疫情以來，Jason留意到有更多空間打造創新內容以及更具影響力的IP，讓觀眾「嘗鮮」。因此，計劃未來除了合拍片、國產片，還會考慮增加香港本地製作，期望與新晉導演合作。

本地電影未必做到大製作，但期望藉此培育新晉電影人才，通過他們的作品，由他們說出這一代對香港的看法、香港故事等。

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對動畫製作有情意結 親自領軍

另一發展焦點則落於「在作品之中，發掘擁有龐大世界觀的故事」，發展成IP及系列，如小說、漫畫，製作周邊商品，甚至Figure模型玩具等，期望進一步以成為「內容創作中心」。他透露，目前已在製作階段，包括偏向科幻動作類的電影，以及與日本公司合作的電影，當中包括一大膽嘗試「創作動畫電影」。

說起香港動畫，不少人可能只停留在約20年前的「麥兜」時代。近年，陸續有更多話題度高的「動畫MV」，吸引大眾關注本地動畫人才。

他直言，以往香港動畫發展受困於「難搵資金」，大部分人不太關心藝術創作，只關心哪些公司較多人投資，忽略了藝術文化創作領域，但香港其實不缺好的創作人及文化人。因此，對策是製作方在市場行為上，必需將投資風險盡量減到最低，增加說服力。

今次李燈旭親自領軍開展動畫電影項目，緣於他對動畫製作的情意結。他形容自己做好「幾手準備」才會進行，更深信可讓本港電影再次衝出亞洲。

動畫內容屬於中國式奇幻故事，是香港導演的原創內容，還與『動畫市場上最有影響力、最好的團隊』合作。在內地及日本市場均有發行機會。

留意Web3新浪潮　打造週邊產品

此外，他亦留意到近日顛覆各產業發展的不同創新技術，表示會探索更多融入電影宣傳、打造週邊產品等可能性，以增強影視IP的影響力。而Jason早前就已夥拍身兼數碼港培育計劃初創BEAM+ LAB創辦人的弟弟李濠旭（James），就此議題進行探索，盼藉此增強影視IP的影響力，開闢本地電影圈新局面。

未來發展路向：成為「內容創作中心」

對於美亞的未來發展，Jason指，包括傳統管理及創新方案經營等一定要「跟返上」，各方面都要兼顧：

產品方面不論是電影、夥拍第三方公司創作在元宇宙中的項目也好，都是打造內容世界的週邊商品。

記者：張寶燕

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