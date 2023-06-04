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【開拓商機】人氣麵包店Bakehouse　宣布提供麵包批發

10:00 2023/06/04

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Bakehouse近日宣布，由主廚兼主理人Grégoire Michaud創立的另一品牌Bread Elements，已經與Bakehouse合併。（本報資料圖片）

以招牌牛角包、酸種蛋撻等，吸引不少市民經常大排長龍的人氣麵包店Bakehouse，早前在疫市之下，仍不斷擴張香港市場版圖。Bakehouse近日宣布，由主廚兼主理人Grégoire Michaud創立的另一品牌Bread Elements，已經與Bakehouse合併，並且開始提供麵包批發。

【Bakehouse新店】Bakehouse斥7位數疫市擴張　赤柱大街新店推3款限定美食

Grégoire Michaud為前四季酒店糕點總廚，在2013年之前，手工麵包在香港尚未普及，不少美食愛好者都一直因缺乏優質美味的麵包而苦惱。因此，Michaud表示要為重新定義香港麵包業的願景，開設麵包批發工房，為本地頂尖廚房供應手工製作的酸種麵包及各式鹹甜糕點。

人氣麵包店Bakehouse以招牌牛角包、酸種蛋撻等，吸引不少市民經常大排長龍。（本報資料圖片）

此後，Grégoire Michaud為再於2018年開設Bakehouse，迅即風靡全港，過去5年在灣仔、中環、尖沙咀開設分店，依舊吸引不少人大排長龍。該品牌表示，未來亦將以Bakehouse延續匠心精神及繼續打造手工麵包，另提供麵包批發，「為香港以至鄰近地區的餐飲款待業夥伴提供一系列酸種麵包和特色食品。」

責任編輯：張寶燕

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