▲ 【618購物節】京東618開鑼：首4小時iPhone銷售增逾1倍 首28小時小米、美的等家電成交破億

內地年中電商促銷節618開鑼，京東 （09618） （美：JD）周三（31日）晚上8時啟動「京東618」，截止6月2日凌晨零時，首次購物新用戶按年增長超30%。

京東又稱，周三晚上8時開賣首4小時，家電家居成交額按年增長50%，首28小時，美的、海爾、格力、海信、小米 （01810） 、TCL等超30個家電家居品牌成交額破億元（人民幣，下同）。京東透露，全面開賣首4小時，Honeywell霍尼韋爾、四季沐歌、敏華控股 （01999） 芝華仕、THERMOS膳魔師等超1500個品牌成交額按年增長超100%。

首4小時iPhone成交額增逾倍

手機方面，首4小時，蘋果（美：AAPL，Apple）iPhone、小米、榮耀、華為、一加、iQOO、三星手機成交額按年增長均超100%；

首28小時，京東國際158個品牌增長超100% 。其中，Marshall 馬歇爾音箱成交額按年增長301倍；Mistine增長120倍；任天堂增長8倍；希爾思（Hills）寵糧、花王（Merries）等品牌成交額均在5倍以上。

多個美妝大牌成交額突破千萬

美妝消費快速恢復，首4小時，京東美妝超1100個品牌成交額按年增長100%，Lancome蘭蔻、Estee Lauder雅詩蘭黛、SK-II、HELENA RUBINSTEIN 赫蓮娜、Kiehl's科顏氏等多個美妝大牌成交額突破千萬元。

直播繼續成為內地用戶主要購物方式之一，京東稱，5月31日晚上8時，羅永浩「交個朋友」正式入駐京東直播帶貨，推出6.18折房產等大量商品，最終，交個朋友直播間累計銷售額突破1.5億元，觀看人次超過1700萬。

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記者：李哲毅