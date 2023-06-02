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【大行報告】 瑞銀轉軚看好內地燃氣股 首選新奧能源

股樓投資 20:47 2023/06/02

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瑞銀發表研究報告，指對內地天然氣公用事業股轉持正面看法，預計將由2022年的負12%，轉升到2022至2025年間的20%，遠高於市場預期的1%至25%。報告指出，天然氣價格改革將帶動單位利潤由2022年每立方米0.46元人民幣，回升至2025年的0.6元人民幣，是盈利改善的主要動力。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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該行將新奧能源（02688）投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由135元升至140元，並列為行業首選。中國燃氣（00384）目標價由15.5元提高至16元；華潤燃氣（01193）目標價由35.5元升至40元，評級均維持「買入」。該行指，現時燃氣板塊平均估值相當於預測今年市盈率8.4倍，低於15.4倍的歷史均值，盈利增長空間大。

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記者：郭秀慧

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買入 目標價 市盈率 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 中國燃氣（00384） 大行報告 燃氣股

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