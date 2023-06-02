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【著數優惠】PayMe 推出三重消費券優惠 迎新及轉會可獲150元獎賞

股樓投資 22:47 2023/06/02

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滙豐旗下電子錢包PayMe宣佈，推出2023年第二期消費券的三重優惠，加上革新「儲火」功能及推出用戶獎勵計劃「偏心 Yoshi 偏心你 Round 1」，回饋以PayMe接收消費券的用戶，並鼓勵他們以PayMe消費儲火賺取更多獎賞。

三重消費券優惠獎勵PayMe用戶即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150元獎賞，於近 55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿300元或以上時使用。 另外，所有以PayMe接收消費券的用戶，將即時獲得共1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

PayMe亦繼續聯同超過30個品牌及大小商戶（包括 Megabox、JHC 日本城、 Trip.com、Pricerite 實惠、sasa.com、Pizza Hut 及 PHD等）加碼推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享超過5,000元商戶優惠。

「偏心 Yoshi 偏心你」用戶獎勵計劃PayMe最近亦革新儲火功能及藉此推出「偏心 Yoshi 偏心你 Round 1」用戶獎勵計劃。用戶只需在PayMe內開啟「自動增值」功能、在計劃的三個階段（6月1日至28日、7月1日至27 日，以及8月1日至29日）維持此設定，並在近55,000間本地PayMe for Business商戶消費滿80元或以上，即可開始「儲火」。

每次於商店消費滿上述金額，就會增加一個火。只要於每個階段內消費儲滿指定火數，每月便可獲得以下的折扣優惠券之一：4至5個火可獲6元優惠券；6個火或以上則可獲10元優惠券。為鼓勵用戶「儲火」，PayMe 亦推出全民大抽獎，用戶每儲滿6個火，便可增加一次抽獎機會，抽獎機會由即日起累積至年終，有機會瓜分港幣過百萬元獎池。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：張以正

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PayMe 港股 目標價 買入 中國

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