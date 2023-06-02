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【大行點睇】 本港經濟復甦持續 花旗料今年全年零售銷售升20%至25%

股樓投資 18:29 2023/06/02

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經濟復常，本港4月零售總銷貨價值錄得按年升15%，連升５個月，勝市場預期。花旗發表報告指，今年首４個月零售銷售按年升21.7%，反映內地旅客重臨、本地社交活動復甦以及超低的比較基數。花旗預計5月零售銷售表現將受惠於五一長假期，旅遊業至暑假料穩定改善。

 

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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此外，花旗料本港今年零售銷售按年升20%至25%，消費及服務出口(旅遊業)對該行本港今年GDP的4.5%增長預測帶來主要貢獻。電子產品、耐用消費品及奢侈品的零售銷售利潤率(購買力)仍疲弱，但大眾消費品的利潤率正在復甦。

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記者：張以正

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