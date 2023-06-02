【大行報告】敏實425經營狀況勝預期 花旗上調目標價至29元 維持買入評級

花旗發表研報指，敏實（00425）管理層透露公司經營狀況較預期好，今年首５個月收入按年增幅高於全年指引的20%，主要受到電池盒業務收入增長創新高所帶動，期內三大傳統業務的綜合毛利率增長約30%，預測電池盒業務全年毛利率應介乎20%至23%。





【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

計及勝預期的收入增長趨勢及可持續的毛利率提升，花旗將敏實2023至2025年收入預測上調1%至4%，至211億、251億及292億元人民幣；毛利率預測則上調0.6至0.8個百分點，料達到28.2%、28.28%及29%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，花旗將敏實2023至2025年純利預測上調8%至9%，達到20億、26億及31億元人民幣，相應將目標價由26元上調至29元，對應2023年預測市盈率約15倍不變，維持「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正