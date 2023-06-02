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【大行報告】敏實425經營狀況勝預期 花旗上調目標價至29元 維持買入評級

股樓投資 18:09 2023/06/02

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花旗發表研報指，敏實（00425）管理層透露公司經營狀況較預期好，今年首５個月收入按年增幅高於全年指引的20%，主要受到電池盒業務收入增長創新高所帶動，期內三大傳統業務的綜合毛利率增長約30%，預測電池盒業務全年毛利率應介乎20%至23%。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

計及勝預期的收入增長趨勢及可持續的毛利率提升，花旗將敏實2023至2025年收入預測上調1%至4%，至211億、251億及292億元人民幣；毛利率預測則上調0.6至0.8個百分點，料達到28.2%、28.28%及29%。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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此外，花旗將敏實2023至2025年純利預測上調8%至9%，達到20億、26億及31億元人民幣，相應將目標價由26元上調至29元，對應2023年預測市盈率約15倍不變，維持「買入」評級。

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記者：張以正

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敏實集團（00425） 港股 小鵬汽車－W（09868） 中國
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