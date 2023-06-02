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【異動股】 中信建投總經理李格平傳被帶走調查 股價逆市急瀉逾6%

股樓投資 20:26 2023/06/02

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據內媒報道，中信建投（06066）執行董事兼總經理李格平於周一（5月29日）從辦公室被帶走協助調查，具體事由不詳。消息人士透露，或與公司無關，可能涉及他在監管系統任職期間的事。隨後，中信建投昨晚（6月1日）發布公告，李格平因個人原因向公司董事會提交辭職報告。受事件影響，中信建投股價今早低開1.4%，最多跌至8.09元，最多跌6.1%，收報8.18元，跌5.1%，成交額1.2億元。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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報道指出，此次調查可能與原中國證監會主席助理朱從玖被調查有關。李格平曾任中國證監會證券基金機構監管部副主任，2018年2月加入中信建投，同年5月擔任財務負責人，並兼任中信建投國際董事長。

中信建投公告中表示，李格平申請辭去公司執行董事、董事會發展戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經理、執行委員會委員、財務負責人等職務。公告指出，李格平的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，並自6月1日起生效。公司強調，經營一切正常，其辭任不會影響公司董事會正常運作和公司日常經營。

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記者：郭秀慧

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中信建投証券（06066） 港股 異動股 中國證監會

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