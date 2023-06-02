【帶你睇盤】東涌昇薈特色大宅　連1340呎平台　呎價僅17154元

東涌甚有發展前景，吸引不少投資者、用家入市。今次利嘉閣推介的屋苑為昇薈，最大賣點是鄰近機場及港珠澳大橋，而且提供逾1,400伙單位，加上戶型多變，有分層、複式大宅及洋房，迎合不同用戶所需，

放盤單位為昇薈3座極高層B室，實用面積1,574平方呎，四房兩套連工人房間隔，連1,340平方呎平台、59平方呎天台，現叫價2,700萬元（最後更新日期：6月2日），實用呎價僅17,154元。

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放盤單位 昇薈 3座極高層B室（物業編號：BY72978227） 實用面積 1,574平方呎 間隔 4房（2套）、2廳、工人房、3廁 叫價 2,700萬元（最後更新日期：6月2日） 賣點 同類單位罕有放盤。 裝修新淨，即買即住。 特式大平台1,340平方呎，天台59平方呎。 間隔寛敞，極具空間感。 呎價便宜，17,154元買特式單位。

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