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【帶你睇盤】東涌昇薈特色大宅　連1340呎平台　呎價僅17154元

股樓投資 21:02 2023/06/02

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東涌甚有發展前景，吸引不少投資者、用家入市。今次利嘉閣推介的屋苑為昇薈，最大賣點是鄰近機場及港珠澳大橋，而且提供逾1,400伙單位，加上戶型多變，有分層、複式大宅及洋房，迎合不同用戶所需， 

放盤單位為昇薈3座極高層B室，實用面積1,574平方呎，四房兩套連工人房間隔，連1,340平方呎平台、59平方呎天台，現叫價2,700萬元（最後更新日期：6月2日），實用呎價僅17,154元。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 昇薈 3座極高層B室（物業編號：BY72978227）
實用面積 1,574平方呎
間隔 4房（2套）、2廳、工人房、3廁
叫價 2,700萬元（最後更新日期：6月2日）
賣點

同類單位罕有放盤。

裝修新淨，即買即住。

特式大平台1,340平方呎，天台59平方呎。

間隔寛敞，極具空間感。

呎價便宜，17,154元買特式單位。

同場加映【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？

iM會客室
【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3WTKlnZ

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

昇薈 利嘉閣 私人屋苑 二手市場

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