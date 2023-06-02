【內房救市】傳內地擬推刺激樓市「組合拳」 降低首期及放寬住宅購買限制

據《彭博社》報道，有見現行的內房政策未能支陷入困境的內房持續反彈，正計劃推出多重「組合拳」政策來刺激內房，包括考慮降低大城市部分非核心街區首期比例、降低代理交易佣金，並在國務院指導下進一步放寬住宅購買限制。

受消息刺激，內房股今日（6月2日）股價普遍造好，龍湖集團（00960）收報17元，升17.2%；合景泰富（01813）收報0.74元，升23.3%；融創中國（01918）收報1.35元，升12.5%；碧桂園（02007）收報1.52元，升8.6%；雅居樂（03383）收報1.31元，升11%。

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此外，報道引述消息指，中國還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計劃，惟目前仍待確定，住房部目前未有作回應。

內房銷售復甦疲軟，5月份房地產銷售按年增長放緩至僅6.7%，而3月、4月按年增速分別曾達29.3%及31.6%。彭博分析師指出，內地房地產市場基礎情況出現退步，儘管有穩定活動的跡象，但該行業仍然不健康。

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記者：李兆明