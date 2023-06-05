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【大灣區】中港稅制及法規存差異　中小企宜審視架構應對新發展

商業 09:00 2023/06/05

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不少港商留有意發展大灣區市場，或投資擴充現有廠房。不過，中港兩地的稅制及法規始終存在差異，有專家建議，企業應及早規劃，做好戰略定位及審視架構，以應對於當地的發展。

【香港進出口】 今年首季港口貨物吞吐量按年下跌2.8% 　標準貨櫃處理量按年下跌7.4%

【零售業】零售管理協會預計4月零售銷售僅單位數升幅　冀政府輸入外勞緩人手荒

畢馬威中國稅務合夥人兼香港消費品及零售行業主管合夥人許昭淳，於廠商會舉辦的研討會中表示，中國政府在規劃大灣區時，各城市有其獨特優勢及定位，例如廣州是國際商貿中心及綜合交通樞紐，東莞是國際製造中心，而佛山是製造業創新中心。

行業方面，部分城市亦會按其優勢行業，例如先進製造業、戰略新興產業、現代服務業及海洋經濟，藉特定的稅務優惠吸引外資。因此，他認為港商應先了解大灣區各個城市的發展路向，並做好企業發展規畫及擬定戰略定位。其次，企業亦要有合理籌劃，通過業務重組、梳理交易流程，善用稅務優惠的同時，亦為長遠發展做好準備。

許昭淳以廣州南沙為例，該區聚焦高新技術重點行業，例如先進製造、資訊科技及現代服務業等。企業以這些鼓勵類產業為主要業務，便可享有15%稅務優惠。另一方面，南沙亦實施「港人港稅，澳人澳稅」，吸引港澳企業在當地設立業務。許解釋，即香港駐南沙員工凡個人所得稅超出原有在香港要繳交的稅款，即可獲退稅。他續指，故企業在計劃於大灣區設立公司時，亦要考慮人事安排、交易流等細節。

疫後反彈   企業或需重整生產及架構
有不少港商早已到內地投資設廠，遇上過往疫情的挑戰、預期今年生意反彃的商機，廠商或需要面對遷廠、舊城改造、架構重組或上市等情況。倘處理不當，有機會涉及漏稅風險。畢馬威稅務合夥人兼東莞分公司負責人鍾國華指，近年中國政府正在完善稅制，冀鼓勵目標產業及帶動經濟。不過，當港商在出售資產時，對繳稅事宜不太了解，例如無法預算應繳稅項的金額、如何交款等。他建議企業應及早做好稅務籌劃，考慮資產剝離等方案。

鍾國華以出售土地為例，當土地升值達200%，便需要繳交最高比率的土地增值稅，即60%。如果企業能把業務及資產分離，土地可撥入分公司，買賣時則可以股權交易方式進行，則可免除土地增值稅。不過他亦提醒，企業在進行不動產剝離稅務籌畫時，需要平衡對目前經營及未來發展的影響、各剝離方式的難度及優劣等。

編輯：梁巧恩

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