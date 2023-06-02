▲ 【刺激措施】內地延續新能源車購置稅減免政策 小鵬升8%

總理李強主持召開國務院常務會議，提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

會議指出，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業佈局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體係等重點領域關鍵核心技術攻關，統籌國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水平。

彭博引述消息指，國務院考慮將部分新能源汽車的稅收優惠措施進一步延長四年，其中一項措施可能是繼續免徵30萬元人民幣以下的純電動汽車和插電式混合動力汽車的車輛購置稅，而30萬元人民幣以上的汽車被視為奢華種類。

比亞迪 （01211） 升4.5%，收報245元；小鵬 （09868） 升7.9%，收報32.8元；理想汽車 （02015） 升6.2%，收報117.6元，蔚來 （09866） 升3.9%，收報60.7元。

【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億 一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

【新能源汽車】長城4月新能源車交付量按年大增2.84倍 一文看清電動車最新交付量（附表）

記者：譚志偉