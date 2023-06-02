【周末好去處】太古城中心展出30件rPET傢俬　公眾回收膠樽換獎品

▲ 市民在活動期間可以透過回收膠樽（PET1）來換取免費的飲品，或者選擇各種由膠樽再生而成的精美可口可樂紀念品。 (受訪者提供)

6月2日到11日期間，「可口可樂」香港跟太古城中心聯合建造全港由再生塑膠（rPET）建成的可口可樂「回收吧」。

該回數吧以18,000個回收膠樽3D打印超過30件rPET傢俬，並展出各式rPET日用品，旨在提升公眾對妥善回收及膠樽等資源回收的關注，一同減少碳足跡。「回收吧」鼓勵公眾帶同膠樽前來回收，換領免費飲品以及rPET精品，一同建立膠樽回收習慣。



只要能夠妥善回收，其實塑膠便可以成為能夠循環再生的有用資源。「可口可樂」香港將18,000個回收膠樽在本地循環再生，為「回收吧」生產出吧檯、吧凳及桌椅等rPET傢俬。是次展覽結束後，這些傢俬便會送到「可口可樂」支持的一個公眾教育中心「回收學院」繼續使用。

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除了被用作製造傢俬的材料以外，rPET亦可再生成生活中的各式日用品。「回收吧」將會展出一系列來自美國、中國內地以及香港的rPET日用品；務求讓大眾了解到回收膠樽的好處。



「回收吧」向公眾展示有關膠樽回收背後的各種知識，以及回收設施裡如何如果將一個膠樽，重新回收並處理成一個全新的飲品包裝。公眾更可親手嘗試壓碎膠樽，體驗回收設施裡面的其中一個回收程序。同時，他們亦可了解更多有關妥善回收的重要知識。

公眾可以在「回收吧」妥善回收各式飲品膠樽，讓收集回來的膠料得以製作更多的rPET日用品。為鼓勵養成回收習慣，公眾在回收膠樽的同時可以收集積分，以換領各式飲品（如採用100%rPET再造樽的Bonaqua®礦物質水），以及外套、polo恤和筆袋等可口可樂rPET精品。

每名報名參加週末限定的「rPET DIY種植工作坊」的公眾，可獲得由兩個膠樽再生而成的限量版rPET花盆一個、參加由專人帶領的「回收吧」導賞團、親手設自己的專屬rPET花盆，學習如何種植多肉植物。導師亦會分享更多有關rPET以及妥善回收的知識。

日期 2023年6月2日至11日 時間 中午12時 至 晚上7時（週一至週五）

早上10時 至 晚上7時（週六至週日） 地點 太古城中心一期地下中庭（鄰近星巴克） 週末工作坊 6月3日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時

6月4日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時

6月10日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時

6月11日：早上10時至11時 / 早上11時至中午12時

編輯：梁巧恩



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