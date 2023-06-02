美國折扣店Dollar General下調全年展望 核心顧客正減少開支

美國連鎖零售商Dollar General下調全年展望。這家店鋪數量增長最快的折扣店表示，由於經濟形勢惡化，其核心顧客正在削減開支。

Dollar General打算減少計劃中的店鋪開設，包括主要出售非必需品的Popshelf品牌。

Dollar General周四公布業績後，營收和利潤表現不及市場預期。

公司行政總裁Jeff Owen表示，宏觀經濟環境比預期更具挑戰性，特別是對公司的核心消費者而言。該公司認為，風險正在對顧客的消費水平和行為產生重大影響，但他又說：「我們正控制能夠控制的事情，並在多方面取得改善執行的重大進展。」

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該公司下調了2023財年的全年展望。預計淨銷售額將增長3.5%至5%，而之前的預期範圍為5.5%至6%；同店銷售額將增長約1%至2%，而之前的預期範圍為3%至3.5%；每股盈利將在與去年相比保持平穩至下降8%的範圍內，而之前的指引為增長4%至6%。

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