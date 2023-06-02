▲ 【包凡失聯】華興資本接獲復牌指引 若明年10月2日前未滿足條件或被除牌

自4月初起停牌的華興資本 （01911） 周五（2日）發公告指，近日接獲聯交所復牌指引，要求華興資本糾正其導致停牌的問題，並完全遵守上市規則，以使聯交所滿意，才可被允許恢復證券買賣，若2024年10月2日前未能恢復股票買賣，聯交所上市部門將建議上市委員會著手取消華興資本上市地位。

華興資本稱，周三（30日）收到聯交所信函，其中載列復牌指引，包括要求公司公佈上市規則規定的所有未公佈的財務業績，並處理任何審計修改；證明公司遵守上市規則第13.24條之規定（即發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產）；以及公佈所有重大信息。

華興資本董事會主席包凡據報留置期由5月7日起延長三個月，事件或影響華興資本滿足復牌要求，因華興資本當初須延遲刊發經審核的去年業績而停牌，當時核數師拒簽發業績報告，稱在聯繫到失聯的主席、執行董事、行政總裁及控股股東包凡前，無法簽發核數師報告。

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記者：李哲毅