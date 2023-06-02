惠譽：全球貿易正急劇放緩 今年增長料不足2%

評級機構惠譽發表報告指，全球貿易在經歷2021年和2022年的迅速復甦後，增速正在急劇放緩。

貨幣緊縮、財政支持減弱，以及服務業重新開放正對全球商品需求產生壓力，而在疫情期間商品需求曾經大幅增長。全球工業生產也正在快速放緩。服務貿易正在增長，但服務業生產的全球專業化程度較低。

惠譽預測，2023年全球貿易增長率為1.9%，較2022年的5.5%大幅下降。這將與惠譽預測的全球GDP增長率2%相一致，低於去年的2.7%。該機構預計，貿易增長將在2024年反彈至3.3%，略快於其對全球GDP的預測。

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不過，在中期內，貿易增長似乎不太可能超過GDP增長，因為全球化趨勢停滯不前。世界貨物貿易量正在下降，這在一定程度上被旅遊業和運輸業的恢復所抵消。但服務業只佔總貿易的22%，這不足以完全緩解總體貿易增長，供應鏈壓力已經大幅減輕。

集裝箱運輸成本已恢復到疫情前的水平。先進經濟體的製造業出口價格在2022年增長了10%，這是自上世紀80年代中期以來的通脹率，但最近已經趨於穩定。

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