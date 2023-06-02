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【愛犬如子】竉物用品展揭幕丁財旺　參展商冀增3成銷售

商業 18:57 2023/06/02

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有人視寵物猶如親生子女，對寵物的花費絕不手軟，帶來了龐大商機。今天（6月2日）揭幕的優質寵物用品展，有多達300個展位，主辦單位預期3日展期會有超過25萬人次入場。有參展商預測能有按年3成銷售增長，反映寵物消費市場商機龐大。

【寵物商機】MegaBox推家品節暨寵物嘉年華　推$1起或1折限量貨品

據Global Market Insights的數據，2022年全球寵物產業市值約2,610億美元，並且預計到2027年將成長至3,500億美元，其中成長最快的市場正是亞太地區，2022的年成長率就有9.3%。優質竉物用品展主辦商展覽集團公司主席王學譜表示，香港寵物市場增長迅速，加上輻射粵港澳大灣區8,600萬人口的龐大市場，是為全球寵物用品展示、銷售的必爭之地。優質寵物用品展去年錄得超過24萬人次入場，他預期今年更會有超過25萬人次入場。

參展開拓海外市場料增3成銷售

售賣寵物保健及小食的「參心堂」，其負責人陸洋意表示，有參加今年2月的寵物節，優質竉物用品展是今年參加的第二個寵物相關展覽，之前幾年也有參展。她直言成績「一次比一次好」，最初知名度較低，在幾次參展後就多了一批熟客。雖然無法透露銷售額，但就指每次參展都有1至2成的銷售增長，成績令人滿意，她預期這次更會有約2至3成的增長。

5年前創辦、推出自家設計的港產寵物服飾的GutsDogCom，創辦人Shirley Yeung表示也有參加2月的寵物節，她指兩次參展的生意都不錯，2月時剛通關不久，便已吸引到外地客戶：「最初只是在香港零售，但2月參展時就接觸到來自台灣和馬來西亞的批發公司，開拓了海外市場，目前批發佔了2成生意。」她預期這次參展會為她們帶來3成的銷售增長。

【銀行服務】恒生設首間寵物友善分行　有哪些專用設施？

本報記者：李智賢

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