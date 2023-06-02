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【體育用品股】特步丁水波：最快年底在香港開K-Swiss旗艦店　未有派特別息計劃　特步品牌未有計劃轉為直營

股市 18:56 2023/06/02

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特步丁水波：最快年底在香港開K-Swiss旗艦店　未有派特別息計劃　特步品牌未有計劃轉為直營

特步 （01368） 此前透露計劃於今年底開始關閉香港的K-Swiss門店，重塑品牌。特步創辦人、主席兼行政總裁丁水波表示，今年在中港通關後，即與團隊到香港市場考察及安排，料今年底至明年初為K-Swiss開設旗艦店。而Palladium則會主力為港澳台的門店進行升級。

今年為特步來港上市15周年，丁水波表示，這15年公司經歷許多變化，特步「從一個工場到一個品牌，到全球化發展」，收入由上市前到現在翻十倍，市值也由上市時的80多億元去到200多億元人民幣。他相信，未來特步發展第二曲線是國際品牌，料對集團的佔比將在未來3至5年有明顯提升。

問及會否趁上市15周年派特別股息，丁水波指，過去公司派息率已逾50%，暫時未有派特別息的計劃。

對於今年618購物節，丁水波指，「618」已成為常規的促銷活動，目前集團在電商的發展規模已成熟，相信集團會取得不俗成績，並料今年電商總額有較大的增長。

市場關注特步的業務會否轉為直營模式，丁水波指，直營是未來走向，現時新品牌在中國基本是直營，特步品牌則是為代理商模式，目前未有計劃改變。

特步周五（2日）升10.5%，收報8.45元。

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編輯：袁諾曦

港股 特步國際（01368） 體育用品股
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