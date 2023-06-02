日出康城MONTARA兩房870萬沽　業主從未住過　4年帳面賺近一成

將軍澳日出康城MONTARA入伙超過一年半，有兩房單位未曾入住，新近870萬元沽出，原業主持貨4年，現帳面升值近一成。

美聯物業林浩德說，日出康城MONTARA第2B座低層A室，實用面積529平方呎，兩房間隔，全新未曾入住，據悉5月初放盤，原叫價930萬元，終減價60萬元，以870萬元易手，實用呎價約16,446元，屬市價成交。

資料顯示，原業主於2019年5月以793.3萬元一手購入上述單位，持貨4年，現帳面獲利76.7萬元，物業期內升值近一成。

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