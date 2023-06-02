▲ 【MPF】宏利推ESG主題強積金產品 具體投資內容係......

宏利宣布將宏利環球精選（強積金）計劃旗下的2隻成分基金將會變更，成為環境、社會和企業管治（ESG）主題的產品，使該計劃為港人提供全面融入ESG因素的可持續主題投資選擇。涉及的2隻成分基金分別為「宏利MPF亞太債券基金」、「宏利MPF恒生指數追蹤基金」，將更名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」，基金的投資目標、政策及投資均衡性將相應變更。

由今年10月3日起，上述2隻基金將會變更為ESG主題的強積金產品，以ESG作為投資重點及反映在基金投資目標及旗下投資項目上。

宏利MPF可持續亞太債券基金旗下投資項目擬將至少85%的淨資產，投資於亞太地區的公司及/或政府及政府相關發行人以美元計價的固定收益證券及與固定收益有關的證券作分散投資。該基金挑選具有較強的可持續性特質的發行人的證券，可持續性特質可包括但不限於發行人在特定環境因素（如氣候變化及天然資源利用）、社會因素（如勞動力標準及多元化考慮）和管治因素（如董事會組成及商業道德）影響下的表現及對該等因素的管理。

宏利MPF恒指ESG基金旗下投資項目擬投資於現時的華夏恒指ESG ETF，旨在追蹤恒指ESG增強指數的表現，致力結合ESG舉措以衡量香港股市的整體表現。透過投資於ETF，該基金旗下投資項目涵蓋在香港聯交所主板上市的大中華公司及以ESG排除政策作篩選的證券。該基金力求為放眼於較長線的投資、又願意承擔投資價值出現較大波動的風險的強積金成員提供中期至長期資本收益增長。

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編輯：胡學能