阿爾柏仙奴傳曾要求驗DNA 懷疑女友腹中嬰兒非親生

荷里活老牌男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）早前證實，29歲女友Noor Alfallah已懷孕，將迎第4名子女。但有外媒報稱，阿爾柏仙奴曾懷疑自己並非女友腹中嬰兒的父親，要求鑑定血緣關係。

83歲阿爾柏仙奴第4度做爸爸 29歲女友有喜 【下一頁】

美國知名八卦新聞媒體《TMZ》報稱，年屆83歲的阿爾柏仙奴一開始因為自己的醫療狀況，認定自己不可能讓女性懷孕，認為Noor Alfallah腹中非自己的親生骨肉。

同時，阿爾柏仙奴被指以為與Noor Alfallah早已情斷，對方亦只是在兩個月前通知他已懷孕，當時女方已有6個月身孕。

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據悉，阿爾柏仙奴要求與Noor Alfallah的腹中嬰兒鑑定親子關係。Noor Alfallah同意檢驗，最終亦確認嬰兒的生父確實為阿爾柏仙奴。

消息人士透露，阿爾柏仙奴被Noor Alfallah迷得「神魂顛倒」，女方亦明知他不想再養小朋友，更指兩人當時已分開，情況根本猶如一場亂局。據悉，Noor Alfallah懷孕前11周一直未有告知阿爾柏仙奴。

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責任編輯：吳漢培