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【MR大熱】本地初創MMITA建AR平台　結合實境舉辦全港尋寶比賽

12:00 2023/06/04

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擴增實境（AR）與混合實境（MR）或將成為今年電子消費產品大熱，本地近日就有初創MMITA推出AR社交平台，希望能及早部署電子消費市場。

Meta搶先推出頭戴式裝置，而外間亦預測下週Apple WWDC大會將推出首款頭戴式裝置，擴增實境（AR）與混合實境（MR）或將成為今年電子消費產品大熱，相關的平台或應用或會火熱，本地近日就有AR社交平台推出，希望能及早部署電子消費市場。

本地初創MMITA於2019年成立，該公司希望建立一社交平台，讓用戶在任何地方體驗及分享各種AR內容。該公司行政總裁Gene Kim表示，用戶可在虛擬世界中，放置各種虛擬物件及與物件互動，並與實體環境結合。

例如在中環鬧市街道，擺放巨型的虛擬跳舞女郎，用戶只需要透過智能電話或VR眼鏡下載應用程式，就可以觀看。

據了解，MMITA內置地圖遊戲功能，可顯示區域內各AR物件標記地點，用戶可四處發掘收集AR物件，儲存到個人「背包」成為虛擬財產。同時該平台可讓用戶利用其他社交網絡去分享、展示虛擬創作及財產。

【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起

【WWDC 2023】倒數一星期　Apple發布WWDC AR小彩蛋

結合ChatGPT開發聊天助手

VR已經推出多年，但潛力更大的是AR或MR，Gene指出，必須要與現實世界互動，才能吸引更多人使用。「我們希望為用戶提供平台，創建個人內容，革新AR體驗方式，推出SDK讓更多遊戲及應用開發者共同建立AR宇宙。」

其次，該平台亦開發了自家的AI吉祥物George，用戶可以將該吉祥物放到實體景物旁邊，當其他用戶看到可以點擊並與吉祥物聊天互動。「吉祥物George已連結ChatGPT及AI，能夠為用戶提供各種資訊。」Gene表示，除了個人可以使用該平台，未來亦可衍生B2B商業模式，例如在餐廳的虛擬實境世界的門外放置虛擬廣告、實時的食客網上評論、評分等，其他用戶只要使用智能電話，就可以立刻觀看。「未來將率先與本地10家公司合作，為他們推出免費的廣告擺放位置。」

VR已經推出多年，但潛力更大的是AR或MR，Gene指出，必須要與現實世界互動，才能吸引更多人使用。（李彥煒攝）

推出香港本地AR尋寶遊戲

該平台用戶亦可建立一個私人群組，用戶擺放的物件只有群組成員才能看見。MMITA將舉辦「Hidden TreasARs」尋寶活動，讓用戶透過手機及apps尋寶，「在香港不同地方尋找各種獨特AR收藏品，只要集齊系列可以得到禮品券QR code，到商戶換領禮品。」Gene補充，未來該平台有其他可能發展應用，包括為品牌建立獨特的AR互動遊戲、舉辦虛擬藝術畫廊、3D虛擬服務接待員、在建築物展示不同類型的廣告等。

【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密

記者：李彥煒

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