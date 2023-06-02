【環保包裝】沃爾瑪以紙代膠　將減美國2千噸塑膠

沃爾瑪（Walmart）表示，為了減少浪費，將會把膠袋包裝換成紙袋。據悉，品牌會在半數的營運中心使用新技術，讓每個裝箱使用更少物料，同時每輛卡車可盛載更多箱子。到今年年底，所有門店顧客在自助取貨時都可以選擇不使用膠袋。

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沃爾瑪負責可持續發展的高級副總裁Jane Ewing稱，這是為了讓客戶有可持續選擇，公司的目標是提供價廉物美的環保產品。

現時沃爾瑪的網上銷售佔比越來越大，約佔年總銷售額的13%，故此品牌希望能減少包裝，能節省成本之餘，還可以吸引關心環保的顧客，很多人現在都已厭倦家裡堆積如山的盒子和膠袋。預計到明年1月底，該公司改用紙袋郵寄後，將可減少美國2,000多噸塑膠。

回收購物袋減浪費

其他零售商亦正在嘗試減少包裝，如亞馬遜（Amazon）就使用尺碼剛好的包裝，並鼓勵供應商使用自己的盒子運送包裹，去年就有超過10%的包裹是沒有加上亞馬遜的盒子，該公司表示將增加相關比例。

與此同時，百貨公司Target現已用可回收紙張取代氣泡紙。去年，其自家品牌Everspring推出了可重複使用的玻璃清潔噴霧瓶，品牌並在3間商店試行回收購物袋，減少用完即棄的浪費。

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圖片：網上圖片

責任編輯：歐陽佩

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