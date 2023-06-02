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【港鐵加價】港鐵6.25實行新年度票價、都會票等月票7月加價　新增8.19半價「感謝日」

Hot Talk 17:51 2023/06/02

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【港鐵加價】港鐵6.25實行新年度票價、都會票等月票7月加價　新增8.19半價「感謝日」

港鐵公司 （00066） 公布，將於6月25日（星期日）實行新年度車費表，年度加價幅度為2.3%。港鐵公司指，經不同票務優惠和車費推廣，93%乘客車程車費將上調不多4毫，當中約75%加價2毫或以下。至於港鐵「都會票」、全月通等票種就會在7月1日加價。

    點擊圖片放大

港鐵公司表示，根據「服務表現回贈」機制，在4月至5月安排4日半價「感謝日」後，帳戶仍有剩餘金額，將於8月19日（星期六）再加推一日「感謝日」，乘客當天使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程均可享車費半價優惠，包括來往羅湖或落馬洲站的過境車程。

在實行新票價表後，港鐵公司表示，「綠色專線小巴轉乘優惠」將在今年第四季起擴大優惠金額，由現時每程3毫增加至5毫；「早晨折扣優惠」亦已 延續一年至2024年5月底。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，去年各項恆常優惠總值超過21億元，公司會盡力平衡市民負擔能力，同時確保有足夠財政及資源，繼續提供安全、可靠、可持續、高質素的鐵路服務。

行會通過5間巴士公司加價申請 九巴加4%、城巴新巴加5% 6月18日生效，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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