【玄人‧峰語@iM網欄】卦有陰陽 人生「選擇題」有其旨意

在過去幫人算命的旅程中，我跟很多客人成為了朋友，我們很多時候都會交流對人和事的一些看法。有趣的是，不論那個階層的朋友，行到人生某一個階段，總會有不同程度的「遺憾」及 「後悔」。他們都會不約而同問我，如果早些認識我，人生會否行少些歪路？事實上，人們之所以算命問卦，目的就是希望有人告訴自己一個「正確」的決定，以免人生做錯選擇。然而，即使算命師依書直說，有時候預告的答案表面上是「好」，但套用不同人身上卻有不同的結果，所以好與不好，其實是一個相對的概念，結果是因人而異。

人生過程中的確有面對不同的選擇，至於為甚麼會「遺憾」及 「後悔」，主因是結果不似預期。大家試想想，所謂的「預期」，只是大家心目中的幻想的理想畫面，又或是一些約定俗成的價值觀而已，但人生真的有幾多事件可以「幻想成真」呢？要知道，每個人生歷程，總會有些「意外」，但在我而言，這些「意外」本身不是意外，只是人有盲點，從來都是着眼於好的預期，而忽略了可能會發生的負面情節而已。

我記得有一個客戶朋友，年輕時很喜歡旅遊，直到近38歲想定下來，才有想生孩子的打算。上天也對她不薄，給她40歲的高齡誕下健康的小寶寶。早陣子我在街上巧遇好，問問近況，在短短的十分鐘的對話，知道她真的很不爽，言談間流露出無比的「後悔」。

簡單而言，對於一個慣了周遊列國的人，有了小孩就一定困身，沒有像以前自由自在，此乃「後悔」之一。此外，孩子有幸考上傳統名校，但功課卻忙得不可開交，做媽媽的每天像要自己重讀一次小學，此乃「後悔」之二。

事實上，世間任何事物，一定是由陰陽（正反）組成，只是當發生的時候（應期），佔比是陽多陰少還是陰多陽少而已。當事物隨着時間運行，它亦可始轉變 ，如果以「易卦」作為代表一件事物，即是事物出現「變卦」，大凡事情一變，但個人的思想仍停留在原卦的狀態，那就出現了「不似預期」的結果，令自己都時常陷入胡思亂想 : 是我揀錯了嗎? 如果我當初沒這樣揀，那是否會有更好的結果呢？

從命理角度，一個人的選擇沒有絕對上的對與錯（當然殺人放火另作別論），因為事情的選擇，只是命運行到那一刻，你自然會有「選擇題」要去面對及回應，但無論你如何選擇，事情發展一定會有變數。但從人生學習角度而言，目的是要令你完成人生的必經課題，如果只是避開，無疑是少了一些痛苦，但卻無法令自己成長，到頭來都是原地踏步。因此，大家要深信一件事，世上每一個選擇，大家都是親手自己揀的，沒人找槍指着你、迫你，而你有此選擇，早有意旨安排。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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