【港元定存】港元3個月及半年定存最高4.4厘 再爆破頂息

▲ 臨近半年結，掀港元定存加息戰

本周正值跨月度，有銀行水緊向金管局急撲水，全周有11間業界加港元定期存款息，包括兩間發鈔行；專家指臨近半年結，料存息漸趨升。

全周共有15間銀行加減港元定期存款息，當中11加4減。先說加息，最矚目的是兩間發鈔行出擊，包括滙豐（HSBC）於6月開局搶閘上調3個月及半年0.2厘，新息率3個月報3.3厘，半年為3.4厘；但把1年3.4厘下架，該行年內曾7度減定存息。

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發鈔行滙豐、渣打搶存 渣打推3個月及半年4.4厘破頂息 須優先理財客戶 不設存款上限

若不計滙豐偶爾向個別特選大客推超高息，龍頭發鈔行於次季首度出招，也是今年第2度加牌價的定存息；對上一次是元旦勁升1個月年息5厘至10厘，為「交易薈」的股票獎勵計劃。

滙豐回應本報查詢指，會不時檢視定期存款方案、息率及優惠等，考慮不同因素後會適時作出調整；滙豐會繼續留意市場發展作出相應措施，以滿足客戶需要。

追趕加息快車還有渣打香港（02888），推3個月及半年4.4厘破頂息。渣打回應本報查詢指，最新的港元定期存款年利率，3個月和6個月為4.4厘，12個月為4厘，起存額需10萬港元及只適用於「優先私人理財」客戶（須達 800萬港元等值或以上之平均總結存），透過分行辦理，並以新資金定存便可獲優惠；不設存款上限。

其他加息中小行存款息比較

銀行 息率(厘) 備註 3個月 6個月 1年 上商 3.48 調高0.1厘 MOX BANK 3.5 調高0.2厘 平安壹賬通 3.8 調高0.1厘 集友 3.85 調高0.15厘 交銀香港 3.85 調高0.05厘 南洋商業銀行 3.85 調高0.65厘 東亞 3.9 調高0.1厘 工銀亞洲 98天4厘 188天4厘 調高0.1厘 建行亞洲 4厘 調高0.1厘 大新 2.7 2.7 下調0.2厘 花旗 3.85 下調0.29厘 大眾財務 3.65 下調0.05

6月開局首周，全星期的高息榜以3個月及半年期驟變，先說3個月期，因花旗撤4厘息而失落冠軍榜；相反渣打勇進吸存，以4.4厘創新高息率取代變一哥。

半年期方面，同樣，華僑永亨把4.18厘下架，渣打以4.4厘升級至榜首。惟1年期續以華僑永亨的4.18厘領先。

檢視高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘

＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰渣打4.4厘

半年期︰渣打4.4厘

1年期︰華僑永亨4.18厘

2年期︰招商永隆︰3厘

展望後市，專家料甫踏入6月存息易升難跌，皆因臨近半年結，業界須粉飾中期業績。況且，同業高息吸存出路漸多，例如新地（00016）剛與18間銀行簽訂275億元銀團貸款，規模為歷來最勁。

半年結逼近資金需求驟增 資金池年底或跌至300億至400億

此外，月結銀根緊絀，業界水緊，向金管局伸手。本周一（5月29日）金管局透過貼現窗操作向銀行業投放37.7億元流動性，乃自2021年1月、逾兩年以來最大，凸顯流動性需求驟加。分析指有銀行向同業拆借頭寸仍未能滿足需求，惟有捱貴錢，以5.5厘向當局借短錢急撲水，較市面隔夜息4厘貴逾1厘。

星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，金管局出手，主要反映本港銀行體系總結餘已跌至2008年以來的低位，隨着半年結將近，短暫資金需求上升。不過，聯儲局於今年底料將結束加息周期，相信本港資金池於年尾也見底，由現時不足450億元，最終跌至大約300億到400億元水平。

比拼4大行︰

3個月︰

渣打4.4厘（優先私人理財客戶《須達 8百萬港元等值或以上之平均總結存》，門檻10萬元新錢）

滙豐3.3厘

中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘

半年期︰

渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

滙豐3.4厘

中銀3.2厘

恒生3.19厘

1年期︰

渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

中銀3.4厘

恒生3.1厘

滙豐料聯儲局6月加息0.25厘 花旗預計忍手 年底更可能減息

那邊廂，滙豐料聯儲局於6月15日最後一次加息0.25厘；可是，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢重申，6月份儲局或暫停加息，加息周期已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。

廖嘉豪解釋，如果對就業的過度自信，導致聯儲局恢復緊縮政策，可能增加更廣泛衰退，遂料美國加息周期或已接近尾聲。而聯儲局積極抗擊通脹，疊加目前勞動力市場延遲轉弱，或最終導致儲局在今年底前改變政策方向，料今年較後時間有可能減息。

另方面檢視虛擬銀行，本周兩行加息，渣打牽頭的虛銀Mox Bank調升半年及1年0.2厘，目前1年報3.5厘，頓領先同業；平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）也提高3個月及4個月年息，續稱霸。

虛銀長短息王︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠剛延至6月30日。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.8厘

4個月︰PAOB 3.8厘

5個月︰PAOB 3.7厘

半年期︰富融 3.5厘

9個月︰PAOB 3.7厘

1年期︰Mox 3.5厘，險勝TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）的3.45厘；亦跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘與富融的3厘。

順帶一提，3行轉戰綫谷活期息，恒生最高有7.5厘、信銀國際7.28厘、星展5.5厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君