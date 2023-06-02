【港元定存】港元3個月及半年定存最高4.4厘 再爆破頂息

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本周正值跨月度，有銀行水緊向金管局急撲水，全周有11間業界加港元定期存款息，包括兩間發鈔行；專家指臨近半年結，料存息漸趨升。
全周共有15間銀行加減港元定期存款息，當中11加4減。先說加息，最矚目的是兩間發鈔行出擊，包括滙豐（HSBC）於6月開局搶閘上調3個月及半年0.2厘，新息率3個月報3.3厘，半年為3.4厘；但把1年3.4厘下架，該行年內曾7度減定存息。
發鈔行滙豐、渣打搶存 渣打推3個月及半年4.4厘破頂息 須優先理財客戶 不設存款上限
若不計滙豐偶爾向個別特選大客推超高息，龍頭發鈔行於次季首度出招，也是今年第2度加牌價的定存息；對上一次是元旦勁升1個月年息5厘至10厘，為「交易薈」的股票獎勵計劃。
滙豐回應本報查詢指，會不時檢視定期存款方案、息率及優惠等，考慮不同因素後會適時作出調整；滙豐會繼續留意市場發展作出相應措施，以滿足客戶需要。
追趕加息快車還有渣打香港（02888），推3個月及半年4.4厘破頂息。渣打回應本報查詢指，最新的港元定期存款年利率，3個月和6個月為4.4厘，12個月為4厘，起存額需10萬港元及只適用於「優先私人理財」客戶（須達 800萬港元等值或以上之平均總結存），透過分行辦理，並以新資金定存便可獲優惠；不設存款上限。
其他加息中小行存款息比較
|銀行
|息率(厘)
|備註
|3個月
|6個月
|1年
|上商
|3.48
|調高0.1厘
|MOX BANK
|3.5
|調高0.2厘
|平安壹賬通
|3.8
|調高0.1厘
|集友
|3.85
|調高0.15厘
|交銀香港
|3.85
|調高0.05厘
|南洋商業銀行
|3.85
|調高0.65厘
|東亞
|3.9
|調高0.1厘
|工銀亞洲
|98天4厘
|188天4厘
|調高0.1厘
|建行亞洲
|4厘
|調高0.1厘
|大新
|2.7
|2.7
|下調0.2厘
|花旗
|3.85
|下調0.29厘
|大眾財務
|3.65
|下調0.05
6月開局首周，全星期的高息榜以3個月及半年期驟變，先說3個月期，因花旗撤4厘息而失落冠軍榜；相反渣打勇進吸存，以4.4厘創新高息率取代變一哥。
半年期方面，同樣，華僑永亨把4.18厘下架，渣打以4.4厘升級至榜首。惟1年期續以華僑永亨的4.18厘領先。
檢視高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底
1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘
＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元
3個月︰渣打4.4厘
半年期︰渣打4.4厘
1年期︰華僑永亨4.18厘
2年期︰招商永隆︰3厘
展望後市，專家料甫踏入6月存息易升難跌，皆因臨近半年結，業界須粉飾中期業績。況且，同業高息吸存出路漸多，例如新地（00016）剛與18間銀行簽訂275億元銀團貸款，規模為歷來最勁。
半年結逼近資金需求驟增 資金池年底或跌至300億至400億
此外，月結銀根緊絀，業界水緊，向金管局伸手。本周一（5月29日）金管局透過貼現窗操作向銀行業投放37.7億元流動性，乃自2021年1月、逾兩年以來最大，凸顯流動性需求驟加。分析指有銀行向同業拆借頭寸仍未能滿足需求，惟有捱貴錢，以5.5厘向當局借短錢急撲水，較市面隔夜息4厘貴逾1厘。
星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，金管局出手，主要反映本港銀行體系總結餘已跌至2008年以來的低位，隨着半年結將近，短暫資金需求上升。不過，聯儲局於今年底料將結束加息周期，相信本港資金池於年尾也見底，由現時不足450億元，最終跌至大約300億到400億元水平。
比拼4大行︰
3個月︰
渣打4.4厘（優先私人理財客戶《須達 8百萬港元等值或以上之平均總結存》，門檻10萬元新錢）
滙豐3.3厘
中銀香港（02388）3.1厘
恒生（00011）3.09厘
半年期︰
渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
滙豐3.4厘
中銀3.2厘
恒生3.19厘
1年期︰
渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）
中銀3.4厘
恒生3.1厘
滙豐料聯儲局6月加息0.25厘 花旗預計忍手 年底更可能減息
那邊廂，滙豐料聯儲局於6月15日最後一次加息0.25厘；可是，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢重申，6月份儲局或暫停加息，加息周期已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。
廖嘉豪解釋，如果對就業的過度自信，導致聯儲局恢復緊縮政策，可能增加更廣泛衰退，遂料美國加息周期或已接近尾聲。而聯儲局積極抗擊通脹，疊加目前勞動力市場延遲轉弱，或最終導致儲局在今年底前改變政策方向，料今年較後時間有可能減息。
另方面檢視虛擬銀行，本周兩行加息，渣打牽頭的虛銀Mox Bank調升半年及1年0.2厘，目前1年報3.5厘，頓領先同業；平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）也提高3個月及4個月年息，續稱霸。
虛銀長短息王︰
1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠剛延至6月30日。
3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.8厘
4個月︰PAOB 3.8厘
5個月︰PAOB 3.7厘
半年期︰富融 3.5厘
9個月︰PAOB 3.7厘
1年期︰Mox 3.5厘，險勝TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）的3.45厘；亦跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘與富融的3厘。
順帶一提，3行轉戰綫谷活期息，恒生最高有7.5厘、信銀國際7.28厘、星展5.5厘。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君