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美前財長薩默斯：6月若暫停加息 聯儲局7月可能加0.5厘

環球政經 16:24 2023/06/03

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美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，如果聯儲局決定6月暫停加息，7月可能加息半厘。他認為，數據總體表現強勁，雖然失業率從4月的3.4%升至3.7%，但從居民調查中得出的失業數據可能存在「噪音」，尤其5月份適逢學校放假。他表示，美國勞動力市場仍然緊張及火熱，並提到經濟預測連續14個月低估就業增長力度，反映貨幣政策對經濟的影響被誇大。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

市場傾向美國6月或暫停加息。薩默斯指，若然聯儲局在6月份不加息，當局必須接受經濟一旦繼續保持過熱，通脹數據強勁，7月份可能需要加息50點子。他相信，聯儲局最終會採取足夠行動抑制通脹，意味明年某個時候經濟將會相當疲軟。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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現任哈佛大學教授的薩默斯接受外電訪問時稱，美國經濟仍然過熱，且通脹亦頑強，故聯儲局須持續加息以應對。

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撰文 : 袁國守

貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國

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