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日本隱私監督機構警告OpenAI 應盡量減少收集敏感數據

環球政經 13:40 2023/06/02

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日本的隱私監督機構周五（2日）表示，它已經警告OpenAI，不要在沒有人們的許可下收集敏感數據。

個人信息保護委員會在一份聲明中說，OpenAI應盡量減少為學習而收集到的敏感數據，並補充說，如果它有更多擔憂，機構可能會採取進一步行動。

世界各地的監管機構正爭先恐後地制定規則，管理AI的使用，它可以創建文本和圖像，支持者將其影響比作互聯網的到來。

雖然日本在最近的一些技術趨勢中一直處於落後地位，但隨著人口的減少，它被認為有更大的動力跟上人工智能和機器人技術的進步，以保持生產力。

監督機構指出，有必要平衡隱私問題和生成性人工智能的潛在好處，包括加速創新和處理氣候變化等問題。根據分析公司Similarweb的數據，日本是OpenAI網站的第三大流量來源。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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OpenAI首席執行官Sam Altman在4月會見了日本首相岸田文雄，著眼於在日本的擴張，在七國集團(G7)領導人峰會之前，岸田領導了一場關於監管人工智能的討論。

歐盟作為全球科技監管的風向標，成立了一個關於ChatGPT的工作組，正在製定可能是第一套管理人工智能的規則。與此同時，這種聊天機器人的快速傳播意味著監管機構不得不依靠現有的規則來彌補差距。

意大利監管機構Garante在ChatGPT同意安裝年齡驗證功能並允許歐洲用戶阻止他們的信息被用於訓練系統之前，將其下線。

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記者：張瑋婷

 

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