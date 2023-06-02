▲ 【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場 包括降低大城市部分非核心地區首付

內地計劃再推一籃子房地產政策措施以提振經濟，《彭博》報道指，由於現行政策未能支持陷入困境的房地產行業持續反彈後，中國正在制定多項新措施支持房地產市場，有知情人士指，監管部門正在考慮降低大城市部分非核心街區首期比例、降低代理交易佣金，並在國務院的指導下進一步放寬住宅購買限制。

報道引述知情人士稱，內地政府還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計畫，知情人士說，這些計劃有待最終確定，可能會有所改變，住房部沒有立即回應置評請求。

消息傳出前，內房股周五已見炒上，合景泰富 （01813） 大升23.3%；龍光集團 （03380） 升20.3%；龍湖集團 （00960） 升17.2%；融創中國 （01918） 升12.5%；碧桂園 （02007） 升8.6%。

內房銷售復甦疲軟，5月份房地產銷售按年增長放緩至僅6.7%，而3月、4月按年增速分別曾達29.3%及31.6%。彭博分析師指出，內地房地產市場基礎情況出現退步，儘管有穩定活動的跡象，但該行業仍然不健康。

儘管去年出台廣泛的政策，但據彭博分析稱，房地產開發商的巨額債務（相當於中國國內生產總值的12%）面臨違約風險，對金融穩定構成威脅。

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