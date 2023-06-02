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逾億元成交欠奉　山頂南區上月僅錄8宗買賣　代理：豪宅市場暫時仍吹淡風

股樓投資 17:25 2023/06/02

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中港通關後，本港豪宅市場率先彈起，大額買賣交投增多，但近期市道開始轉差。以山頂、南區為例，上月缺乏大額成交，全月未有錄得逾億元的買賣個案，而且僅錄8宗二手成交。 

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義說，據該行統計，扣除內部轉讓，上月山頂、南區僅錄8宗二手成交，按月少1宗，涉資約3.9248億元，按月跌4.52%，持續於低位徘徊。按金額劃分，全數為低於億元的成交個案，而最大金額來自松苑，成交價約8,380萬元。 

他續說，上月成交多數來自大幅減價的放盤，而且睇樓量大跌三成，反映豪宅市場暫時仍「吹淡風」，由於受到環球經濟、入市資金審慎等因素影響，相信6月區內交投仍然受壓，除非大幅減價，否則承接力亦受影響。 

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 南區 山頂 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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