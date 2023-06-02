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【科技一周回顧】NVIDIA掀AI熱潮　香港警務處研方案助提升搜救效率

科技 19:30 2023/06/02

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 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

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人工智能（AI）功能強大，所作的回覆已遠超人類想像。芯片巨頭Nvidia為不同公司提供AI技術所需芯片，包括Microsoft的搜尋引擎Bing。Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

>>>【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限

>>>【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色

>>>【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具

>>>【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍

早年疫情帶起不少市民到戶外行山的興趣，惟行山意外亦有明顯上升。為提升搜救效率，香港警務處及香港科技園園區公司奧泰爾科技（Altai Technologies）早前合作研發創新科技方案Signal Radar，幫助救援隊伍在偏遠和複雜的地形，以及在未有網絡覆蓋的情況下，鎖定求救者的位置，加快緊急救援服務流程。

近年摺疊手機市場成為各廠商必爭之地，眾廠商在技術、價格方面的競爭亦愈來愈激烈。​31日HONOR的摺疊旗艦手機​HONOR Magic Vs 5G​正式於香港發布，售價由9,999港元起。

>>>【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器

>>>【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程

生成式人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的誕生，令全球再次掀起AI風潮，但同時卻引發更多爭議，令業界憂心忡忡。外媒指出，逾350名科技界和AI科學家30日公開聯名信，指AI構成的滅絕威脅，與大流行疫情以及核戰一樣危險。

>>>【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

>>>【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言

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