【科技一周回顧】NVIDIA掀AI熱潮　香港警務處研方案助提升搜救效率

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

人工智能（AI）功能強大，所作的回覆已遠超人類想像。芯片巨頭Nvidia為不同公司提供AI技術所需芯片，包括Microsoft的搜尋引擎Bing。Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

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早年疫情帶起不少市民到戶外行山的興趣，惟行山意外亦有明顯上升。為提升搜救效率，香港警務處及香港科技園園區公司奧泰爾科技（Altai Technologies）早前合作研發創新科技方案Signal Radar，幫助救援隊伍在偏遠和複雜的地形，以及在未有網絡覆蓋的情況下，鎖定求救者的位置，加快緊急救援服務流程。

近年摺疊手機市場成為各廠商必爭之地，眾廠商在技術、價格方面的競爭亦愈來愈激烈。​31日HONOR的摺疊旗艦手機​HONOR Magic Vs 5G​正式於香港發布，售價由9,999港元起。

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生成式人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的誕生，令全球再次掀起AI風潮，但同時卻引發更多爭議，令業界憂心忡忡。外媒指出，逾350名科技界和AI科學家30日公開聯名信，指AI構成的滅絕威脅，與大流行疫情以及核戰一樣危險。

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