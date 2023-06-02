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【轉數快】轉數快逾1223萬個戶口再創新高 首5個月增76萬登記

17:12 2023/06/02

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轉數快按月驟增近16萬個新戶口。

據香港銀行同業結算公司的最新統計，俗稱轉數快（FPS）的銀行快速支付系統又再創新高，截至今年5月底止共錄得逾1,223.83萬個帳戶登記，要是跟去年底的1,147.66萬個戶口相比，今年首5個月累計增加逾76.16萬個登記；如以幅度計，驟升6.64%。

●5月新戶口15.95萬個  新輪消費券7月發放  料轉數快上客量續升

若只以單月比較，相比4月份的1,207.88萬個戶口，上月新戶口按月增加15.95萬個。向前看，市料轉數快的上客量將持續上升，因新一輪消費券下月發放，市料不少商戶皆瞄準130億元商機，利用電子錢包方便市民支付；且約有10萬名包括優才等為合資格人士。

財政司司長陳茂波剛公布第二期消費券計劃將於7月16日發放，市民可轉換支付工具；6月5日至27日接受轉換登記資料及轉換支付工具的申請。

約650萬名合資格永久性居民及新來港人士，將會獲發2,000元消費券；當中包括約10萬名透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住、以及來港升學的合資格人士，可獲發1,000元消費券。

若市民不轉換收取消費券的儲值支付工具，可以毋須再作登記；想轉換支付工具或新符合資格的人士，需要在6月5日至27日辦理登記手續。

財爺預期，第二期消費券可為市場注入約130億元的消費力，希望可鞏固經濟復甦的動力，並稱本港下半年仍有「開心香港」的活動，包括美食和漁農市集，希望可帶動市民暑假消費。

八達通、支付寶香港、微信支付香港、Tap & Go拍住賞、BoC Pay及滙豐（HSBC）旗下PayMe 已鬥谷着數冀搶客。

而中銀香港（02388）BoC Pay 搶推「現金賞」及一系列優惠 ，助力帶動本地消費及經濟增長，同時推動流動支付的廣泛應用，讓市民盡享電子支付的便利。

●中銀推現金賞及理財優惠 催谷流動支付 40商戶消費滿50元即減5元

中銀香港表示，全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，可享100元「現金賞」、以及總值高達5,000元「加碼理財賞」；其中後者覆蓋定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境滙款等服務。

另外，由即日起至7月31日，客戶透過BoC Pay使用消費券，可於超過40家商戶享受消費滿50元即減5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院及太興等。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，有見BoC Pay活躍客戶平均使用5項該行的銀行服務，包括信用卡、外幣兌換、股票交易等，銀行為此特別推出新獎賞，期望透過一系列消費和理財優惠，持續支持本地經濟復甦。

陳碧蓮透露，自今年第一期消費券於 4 月發放以來，該行持續提供過百款商戶禮券及優惠，截至 今年 4 月底，BoC Pay 的商戶交易金額比去年同期翻倍，可見相關計劃有效刺激本地消費增長。

陳碧蓮又說，BoC Pay 是集合「消費、支付、優惠及獎賞」於一身的電子支付工具，涵蓋本地日常購物、休閒娛樂、餐飲及出行，讓市民可輕鬆於全港超過9萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。第二期消費券發放在即，中銀香港期望新一輪的優惠及獎賞可繼續推動香港經濟復甦。

客戶如已透過 BoC Pay 領取 2023 年首期消費券，且符合第二期消費券計劃的資格準則，將可自動獲發次期消費券。若客戶首次以BoC Pay 領取消費券，可於6月5日起，在 BoC Pay 首頁點擊「立即登記」開立消費券帳戶，即可複製「特定識別號碼」並前往特區政府消費券電子登記平台（www.consumptionvoucher.gov.hk），按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到特區政府的短訊通知，即可於7月 16 日獲發第二期消費券。

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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