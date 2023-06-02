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加州眾院無視Meta威脅 通過社交媒體為新聞付費法案

環球社會熱點 17:30 2023/06/02

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科企巨頭Meta早前威脅，如美國加州堅持通過社交媒體為新聞付費法案，旗下平台將刪除當地新聞內容。加州眾議院周四（1日）無視Meta威脅，以46票贊成對6票反對大比數通過《加州新聞保護法》（California Journalism Preservation Act）。

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加州民主黨眾議員威克斯（Buffy Wicks）提出這項法案，要求就社交平台發布新聞內容所得的廣告利潤徵稅作新聞使用費，其中7成用於支援該州新聞行業。

威克斯本月表示，隨著新聞消費行為轉移至網上，社區的新聞媒體規模正在縮小並以驚人速度倒閉，更指加州過去10年有過百間新聞機構倒閉。

加州眾議院周四通過法案後，將轉交州參議院審議，而通過法案的最後限期為9月14日。

威克斯聲稱對傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的爭論不感興趣，但指受憲法保障的新聞自由正處於險境，社交平台在傳媒機構倒閉的同時卻大賺數十億美元，因此不能坐視不理。

美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標 【下一頁】

不過Meta發言人周三（5月31日）警告，如果加州正式通過《加州新聞保護法》，將禁止於旗下Facebook及Instagram等平台分享該州的新聞內容。

Meta發言人斯通（Andy Stone）批評法案有如非法基金，加州以協助新聞出版商為幌子，卻利用法案主要惠及州外媒體機構。

他指法案一旦通過，公司被迫從平台刪除新聞，代表當地用戶將無法於Facebook或Instagram的動態消息中，閲讀、發布或分享新聞。

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責任編輯：鄭錦玲

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