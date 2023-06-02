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【虛擬資產】David Webb斥港推虛產平台發牌制屬錯誤決定　「香港總是在糟糕時機追趕金融潮流」

股市 17:02 2023/06/02

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【虛擬資產】David Webb斥港推虛產平台發牌制屬錯誤決定　「香港總是在糟糕時機追趕金融潮流」

香港銳意發展Web 3，繼去年10月發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，香港證監會6月起正式實行新虛擬資產交易平台監管制度。不過，獨立股評人David Webb在社交平台發文指，虛擬資產交易平台（VATP）牌照是一個錯誤，因牌照會認可交易加密貨幣，而這些代幣在大多數情況下沒有實際價值，也不是任何人的債權。

David Webb直言：「香港總是在糟糕時機追趕上金融潮流」（HK always jumps on financial bandwagons just as the wheels are about to come off），並提到現時市場已經出現FTX及NFT等事件。他又諷刺今次政府舉動，與多年前香港聲稱要發展伊斯蘭金融中心類似，「還記得香港曾經要成為伊斯蘭金融中心的事嗎」。

David Webb指出，隨著監管出現，公眾現在會期望政府保護他們，並會在加密交易所再出現失敗時追究政府的責任。

他認為，政府應該專注於洗錢、勒索軟件、犯罪支付等所涉及出入金問題，雖然這些情況已經透過海關「金錢服務經營者」牌照受到監管。David Webb稱，政府應警告「投注」加密貨幣的人要小心，並須自己承擔風險，「諷刺的是，除了馬會以外，賭博在香港是非法的，但現在還可以通過新近監管的虛擬資產交易平台進行（賭博）」。

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記者：李哲毅

港股 虛擬貨幣 NFT David Webb
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