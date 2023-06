▲ 【虛擬資產】David Webb斥港推虛產平台發牌制屬錯誤決定 「香港總是在糟糕時機追趕金融潮流」

香港銳意發展Web 3,繼去年10月發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》,香港證監會6月起正式實行新虛擬資產交易平台監管制度。不過,獨立股評人David Webb在社交平台發文指,虛擬資產交易平台(VATP)牌照是一個錯誤,因牌照會認可交易加密貨幣,而這些代幣在大多數情況下沒有實際價值,也不是任何人的債權。

David Webb直言:「香港總是在糟糕時機追趕上金融潮流」(HK always jumps on financial bandwagons just as the wheels are about to come off),並提到現時市場已經出現FTX及NFT等事件。他又諷刺今次政府舉動,與多年前香港聲稱要發展伊斯蘭金融中心類似,「還記得香港曾經要成為伊斯蘭金融中心的事嗎」。

David Webb指出,隨著監管出現,公眾現在會期望政府保護他們,並會在加密交易所再出現失敗時追究政府的責任。

他認為,政府應該專注於洗錢、勒索軟件、犯罪支付等所涉及出入金問題,雖然這些情況已經透過海關「金錢服務經營者」牌照受到監管。David Webb稱,政府應警告「投注」加密貨幣的人要小心,並須自己承擔風險,「諷刺的是,除了馬會以外,賭博在香港是非法的,但現在還可以通過新近監管的虛擬資產交易平台進行(賭博)」。

記者:李哲毅