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【冷凍技術】日水產店採快速冷凍術　壽司保鮮半年無難度

商業 17:00 2023/06/02

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日本壽司一向深受歡迎，但除了炎熱的夏季，其他季節都不太適合外賣，因為壽司上層是生鮮食品，醋飯放得過久亦會變得乾硬。最近東京的「東信水產」就推出一款「冷凍握壽司」，可以保存半年，食客一年四季都可吃到當造魚生。

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這款「冷凍握壽司」共有9塊，有魚生和墨魚等，含稅價2,200日圓（約124港元，下圖），近年「可持續食材」愈來愈普及，大眾亦更關注食物浪費問題，於是東信水產開始研發能夠長期儲存，並且可郵寄至日本各地的冷凍魚生和握壽司。

（網上圖片）

能延長壽司保鮮期，甚至醋飯也不變乾的秘訣，是東信水產使用了快速冷凍機，將真空袋包裝的食材浸入約有50%酒精、零下30度的液體中快速冷凍，由於酒精的凝固點很低（像威士忌和伏特加等烈酒，即使在零下溫度也不會結冰），其冷凍速度比零下100度的氮氣速凍機快約8倍，將魚生和白飯進行分別包裝，兩者都能在15分鐘內完成冷凍程序，保鮮之餘亦能鎖住白飯水分。

一年四季都可吃當造魚鮮

之後將壽司存放在零下60度的商用冷庫，即可保持180天；放在雪櫃的冰格亦可保鮮3、4天。解凍時只需將袋子直接放入水中浸泡20分鐘，白飯放入微波爐加熱90秒或用熱水煲10分鐘即可。

新技術能將食材的美味鎖住半年時間，那麼將來就可以在春天吃到秋天當造的秋刀魚，秋天吃到4、5月捕撈的鰹魚，春夏季都能吃到冬天的吞拿魚。此外，一年四季都可捕獲的沙丁魚、鯖魚、竹莢魚等青魚，都可以在豐收時進行集中處理。東信水產現時已拿到120張定單，預期未來銷量會逐步上升。

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責任編輯：歐陽佩

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