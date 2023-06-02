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日經指數破紀錄 上漲1.21%至31,384.93點 連續第八個星期上漲

環球政經 16:17 2023/06/02

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日本股市周五（2日）上漲，基準日經指數收於三十年來的高點，此前美國立法者投票決定提高債務限額，且有跡象表明央行行長不急於收緊貨幣政策。

軟銀集團(SoftBank)(9984)上漲4.3%，因為市場認為其芯片部門將從投資AI的熱潮中受益。 T&D c (8795)躍升4.28%，引領保險公司走高，因為美國違約帶來的金融災難風險已消失。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

日經指數（N225）上漲1.21%，至31,384.93點，是1990年7月以來的最高收盤價。更廣泛的Topix（TOPX）上漲1.55%，至2,182.70。

日經指數在過去五個交易日中攀升了2%，連續第八個星期上漲。周五有202隻股票上漲，而下跌的只有16只。

野村證券的策略師澤田麻希說：「盡管日經指數上漲，但一直以來都有一種趨勢，即主要市場上的下跌者超過了上漲者。」然而，在日經指數過去幾天的攀升中，價格上漲的股票數量一直在增加，她認為這是在表明該指數正在被更廣泛地買入。

在東京證券交易所的33個行業部門中，追踪造紙商和運輸設備公司的指數漲幅最大，漲幅超過2.6%。一攬子海運公司（ISHIP）交易平淡。


【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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據了解，目前香港迪士尼在度假區內47個地方設置合共超過7,500塊的太陽能發電 板，每年可生產超過330萬度電，相等於超過1,000戶三人家庭一年的用電量，是目前全港最 大的太陽能發電系統。此外，度假區內的太陽能板系統亦配備智能系統，例如團隊可透過連接雲端數據系統的應用程式，實時監察每一塊太陽能板的運作效能，以發揮每塊太陽能板的最大效益。

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撰文：張瑋婷

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