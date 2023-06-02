證監會與警方採取聯合行動整治非法賣空 濫用賣空問題亟需正視

香港證監會5月31日發表的新聞稿稱：香港證監會與警務處商業罪案調查科當天對一名涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的人士採取聯合搜查行動，該名人士被警方拘捕。證監會的調查發現，該名人士可能曾涉及利用揑造的交易結單，誤導兩家經紀行執行多項與4家香港上市公司股份有關的非法賣空指示，非法獲利約1,050萬元。證監會的調查仍在進行中。



證監會與警方聯合行動曾經查處了不少「唱高散貨」的案件，這次卻重拳出擊非法賣空行為，消息披露次日，盤中恒生科技指數曾止跌反彈上漲1.97%，雲端業務及SaaS概念股集體走強，而市場觀察到港股中賣空活動最為活躍的科技股走高，金山雲（03896）漲近20 %，聯易融科技（09959）漲超16%，阜博集團（03738）和金山軟體（03888）漲超7%，微盟集團（02013）和飛天雲動（06610）漲近7%，明源雲（00909）和醫渡科技（02158）漲近5%，中國有贊（08083）、金蝶國際（00268）、多想雲（06696）漲超3%。



證監會與警方採取聯合行動打擊後，在恒生指數下跌的交易日，香港眾多上市創科企業的股價上漲，是否僅是巧合？其中原因值得深入研究。



去年4月28日，香港一家上市創科公司阜博集團（03738）曾發布公告，因「市場失當行為」而主動向港交所申請臨時停牌。這次「硬剛」市場失當行為，一度引發了市場的廣泛關注，其後一直沒有看到監管機構對此跟進處理的公開消息。當然，對仍在進行中的案件保密也是執法部門的常規。



事實上，濫用賣空在香港股市上屢見不鮮，其通常手法為提前賣空某檔股票，然後利用互聯網社區編造傳播這檔股票的利空消息，同時製造虛假行情打壓這檔股票的交易價格，誘騙投資者在低價賣出這檔股票給賣空者平倉。借助「做空、唱空、打壓」的迴圈操縱市場模式，非法獲取暴利，其操縱市場的手段和非法牟利的邏輯與「唱高散貨」如出一轍，嚴重危害上市企業尤其是創科企業的發展，損害廣大投資者的利益，對金融市場造成嚴重的負面影響。



香港有關部門過去多次根據市場變化及時調整政策，以保持市場監管處於先導地位。例如，證監會於2008年9月30日，公開警告會毫不猶豫地採取行動打擊濫用賣空活動，港交所將可賣空證券名單縮減到364檔股票，積極避免市場上出現濫用賣空情況。近兩年香港金融市場面臨更加複雜的挑戰，港交所目前可賣空證券名單高達將近1,000檔股票，市場濫用賣空對在香港上市的眾多企業以及香港股市長期投資者造成巨大的負面影響。此次證監會與警方對涉嫌從事非法賣空的疑犯採取聯合行動，應該不只是單一事件，政府有關部門後續是否會通過監管制度調整來杜絕濫用賣空，且拭目以待。

(資料由客戶提供)