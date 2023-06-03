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【AI爭議】企業應用生成式AI意見兩極　Veeam CEO：最重要善用工具

18:00 2023/06/03

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生成式人工智能（AI）技術最近十分流行，有企業會選擇引入工具；也有企業禁止員工使用。科企Veeam行政總裁Anand Eswaran日前接受本報訪問時就提到，相信善用生成式AI工具，絕對能夠幫助員工將事情做得更好。

【成功之道】Veeam逆市突圍　研新技術＋採戰略合作策略迎轉變

【AI藝術】生成式AI　激發音樂人創作靈感

目前Veeam除了允許員工採用生成式AI進行資料蒐集，該企也正建立自家數據模型，研發生成式AI工具，並允許員工自行選用。Eswaran表示，該工具屬自家產品，所以未有設特定條例來限制員工如何使用，也無懼外界生成式AI所引發的道德爭議。他多次重申，目前相關技術只會用於生成內部文件以及測試，但在收集更多數據後，有望可對外推出。

而作為生成式AI用家之一的Veeam企業策略部門副總裁Dave Russell就表示：

以對的方法、用在對的地方，確實會帶來更好的工作效率。

他舉例指，他會採用相關工具來蒐集資料，進行市場研究，來了解不同市場的需求和經濟觀點，「畢竟如果採用以前利用搜尋器的方法，出現的資料實在太多、太複雜，要加以處理的話，會花上太多時間。現時生成式AI可以概括重點和大方向，可以更有效率作出決策。」

不過他強調，透過生成式AI工具取得的資料，僅限參考，仍需要人手重複審核，他笑言：「所以暫時還是不能取代人類。」

【AI助手】美國運通AE引入AI員工　批核信貸額度+分析客戶財務狀況

記者：曾曉汶　邁亞密直擊報道

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