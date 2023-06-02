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日本自動販賣機遇天災變免費 任民眾取糧食

環球社會熱點 16:43 2023/06/02

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日本位處地震帶，加上環境因素，長年深受天災困擾。當地有城市為防災做好準備，設立兩部可在天災發生時轉換成免費模式的自動販賣機，為民眾提供即時援助。

日本石川6.5級地震恐釀一死 未有海嘯警報（第二版） 【下一頁】

免費自動販賣機安置在西部兵庫縣海邊城市赤穗，放置在指定避難中心附近，機內內可容納300樽裝或罐裝飲品及150罐應急食品，食品包括營養補給品。當地被地震學家視為可能是未來數十年內最大地震的潛在重災區之一。

每日新聞報稱，販賣機會在發出暴雨警告，日本地震級別達上5級或以上時便會切換至自動模式。平時如想享用機內物品，需按標示價格購買。

生產商Earth Corp指出，同類自動販賣機為日本首次出現，代表稱希望未來能在全日本安裝同款自動販賣機。當地官員表示，希望自動販賣機的存貨能讓市民感到安心及安全。

南太平洋新喀里多尼亞附近海域7.7級地震 觸發海嘯警告 【下一頁】

東京今年初亦有安裝類似自動販賣機，不同之處為販賣物品正常收費，但會播放緊急逃生訊息。當地震達日本地震級別達5級或以上，緊急逃生便會自動播放。

專家預測，日本太平洋南海海槽未來20年發生超級地震的機中由50%升至60%，未來40年內的機率更是高約90%。

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責任編輯：吳漢培

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