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半新盤映日灣SSD鬆綁三房1133.8萬售　原業主微蝕離場

股樓投資 16:51 2023/06/02

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利嘉閣地產譚健偉表示，荃灣樂悠居高層21室，實用面積約538方呎，採三房套間隔，外望荃灣開揚市景。單位原叫價約818萬元放售，近期逐步下調叫價，並吸引到客人洽詢，買賣雙方議價後，最終累減約53萬元，以765萬元易手，折合實用面積呎價約14,219元。譚氏指，新買家由於想遷就兒子上學，於是鎖定荃灣西三房單位，心儀上址叫價相宜，以同區兩房價錢可買到三房戶，加上單位內櫳開則四正實用，景觀開揚，議價後爽快入市。

據悉，原業主2004年以約253.2萬元買入單位，持貨約19年，轉手帳面獲利約511.8萬元，物業期內升值逾兩倍。

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撰文 : 蔡子俊

映日灣 利嘉閣 荃灣 二手市場

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