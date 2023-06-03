惠譽：美信用評級維持在負面觀察名單 市場對債務問題治理信心下降

評級機構惠譽表示，雖然債務限制協議將使美國政府能夠履行其義務，但美國的「AAA」信用評級仍將處於負面觀察狀態。經過數個月民主黨和共和黨的爭論後，美國參議院本周四通過跨黨派的債限法案，提高了法定的31.4萬億美元政府舉債上限。

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惠譽在一份聲明中指，在激烈的黨派分歧下達成協議，同時在未來兩年內適度減少財政赤字是積極的考慮。不過，惠譽稱，圍繞債務上限的反覆政治僵局，降低了人們對財政和債務問題治理的信心。

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