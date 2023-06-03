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【成功之道】Veeam逆市突圍　研新技術＋採戰略合作策略迎轉變

12:00 2023/06/03

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Veeam行政總裁Anand Eswaran表示，該企的業務發展速度遠超其想像。（曾曉汶攝）

在現今的數碼時代，市面上IT服務供應商多如繁星，除了有多間老品牌立足，近年也有不少新力軍加入，競爭極為激烈，要脫穎而出並不容易。創立不到20年的Veeam，近年業務就高速成長，成功在芸芸勁敵中突圍。該企的高管紛紛表示，除了找對發展方向，不斷升級產品，也要懂得採取戰略合作策略，同時背後的團隊更是功不可沒。

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Veeam日前於邁亞密舉行年度大會VeeamON 2023，其行政總裁Anand Eswaran在會上就提及，市場研究機構IDC日前發布的軟件市場追蹤報告指出，Veeam的營收年度同比增長率為8.1%，高於其它四大供應商和整個市場的平均增長率，並成為2022年下半年全球資料備份及備援軟件市場中排名第1的供應商，市場份額超越Dell及IBM等。

資料備份市場　位居第一

Eswaran及後接受本報訪問時候坦言，對於一間設立不到20年的企業來說，尤其市場競爭對手表現都相當突出的情況下，能夠有此成績，確實相當鼓舞，「我甚至認為是比預期想像的增長得還要快。」他笑言，成功無法單憑一己之力達成，致勝的關鍵在於整個團隊，透過集結眾人的力量及智慧，多年來齊心協力處理各種難題，才取得今天的成績。

舉例指，新冠疫情導致世界大亂，該企卻依然取得逆勢增長，Veeam營運總監Matthew Bishop也歸功於員工。他提及，當時團隊未有因疫情而停下腳步，反而持續不斷研發新技術，推出新產品，來配合不斷轉變的市場；同時，員工也不斷尋找不同的策略夥伴合作機會，從而擴大生態圈，也為該企的業務發展奠定基礎。

3.5萬合作夥伴　方案更廣泛採用

成立於2006年的Veeam，近年業務發展的速度迅速，從最初客戶群僅圍繞着中小企業，現時已不斷擴展至大企，超過45萬名客戶，其中82%更是財富世界500強的企業。Bishop直言，之所以能夠有這樣的增長變化，除了要不斷升級產品，近年該企也積極採取戰略合作策略，透過與不同企業合作，來吸納這些公司的「Fanbase（忠誠客戶群）」。

Bishop指，「Partnership（夥伴關係）」是該企其中一項重點策略，而目前Veeam的合作夥伴已達到3.5萬。他解釋，例如微軟（Microsoft）、AWS、SAP等企業，已有既定的忠誠用戶，因此與這些公司合作，將產品帶入他們的方案中，自然能夠更容易地接觸到用家，甚至吸納到這些用戶在往後繼續試用。

Veeam企業策略部門副總裁Dave Russell則指出，要打造生態圈，必須結合眾志成城的力量，不能單靠一間企業才能運行，「研發了一項產品，不是單單推出市場就可以，要多想可以如何更廣泛地應用。」而這種戰略合作策略，就是能夠將方案更廣泛的採用，發揮其價值；同時也會因為透過各界合作，讓更多企業及消費者，更為了解數據資料備份這個生態圈。

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記者：曾曉汶　邁亞密直擊報道

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