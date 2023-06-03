傳武漢與迪士尼洽談落戶意向 上海迪士尼：假新聞

內地傳媒報道，武漢市政府回覆網民查詢時證實，市商務局正與華特迪士尼（Walt Disney）展開初步洽談，推動達成項目落戶意向，後續會積極關注項目接洽進展，目標選址區域包括蔡甸及黃陂等區。

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不過，其後有內媒引述上海迪士尼否認，有關消息是假新聞。湖北市政府的官方微信公眾號「湖北發布」，亦已刪除有關報道。早前有消息傳出，除了香港和上海迪士尼外，中國或將興建第三座迪士尼樂園，之前曾傳出選址四川成都和天津，但兩地先後否認相關消息。

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