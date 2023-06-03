  • 33°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳武漢與迪士尼洽談落戶意向 上海迪士尼：假新聞

環球政經 17:20 2023/06/03

分享：

分享：

內地傳媒報道，武漢市政府回覆網民查詢時證實，市商務局正與華特迪士尼（Walt Disney）展開初步洽談，推動達成項目落戶意向，後續會積極關注項目接洽進展，目標選址區域包括蔡甸及黃陂等區。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

不過，其後有內媒引述上海迪士尼否認，有關消息是假新聞。湖北市政府的官方微信公眾號「湖北發布」，亦已刪除有關報道。早前有消息傳出，除了香港和上海迪士尼外，中國或將興建第三座迪士尼樂園，之前曾傳出選址四川成都和天津，但兩地先後否認相關消息。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

假新聞 湖北省 武漢 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

上一篇文章

港車北上出行車輛設置上限 政府籲市民需預約出行時間

下一篇文章

美前財長薩默斯：6月若暫停加息 聯儲局7月可能加0.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【著數優惠】PayMe 推出三重消費券優惠 迎新及轉會可獲150元獎賞
【著數優惠】PayMe 推出三重消費券優惠 迎新及轉會可獲150元獎賞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款