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【小米1810】小米汽車管理層再變陣　前麥格納高管黃振宇接管供應鏈

股市 16:21 2023/06/02

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【小米1810】小米汽車管理層再變陣　前麥格納高管黃振宇接管供應鏈

小米 （01810） 造車業務如箭在弦，目標明年上半年正式量產，有內媒指，為確保明年首季交付節點，小米汽車公佈多項高層職務調整，其中，小米汽車部副總裁黃振宇兼任汽車部供應鏈部總經理，向汽車部CEO雷軍匯報，此前，小米汽車供應鏈由小米老將李肖爽負責。

報道稱，黃振宇是小米從汽車零部件行業挖來的大將，黃振宇曾是汽車零配件製造商麥格納（MAGNA）中國區副總裁，小米汽車部副總裁李肖爽將供應鏈業務交給黃振宇後，其工作重心轉向市場業務，兼任汽車部市場部總經理，向汽車部CEO雷軍匯報。

此外，秦智帆任汽車部市場部副總經理，向李肖爽匯報。李肖爽曾是小米集團大家電部總經理，秦智帆也是小米早期的員工。兩人均在小米汽車17人核心團隊中。

此前，有報導稱，小米汽車從通用五菱招募了市場負責人周鈃，向雷軍直接匯報。不過周鈃在入職7月後，已倉促離職，市場業務還是交回給了小米舊人，而非近期傳聞的前長城高管文飛。

報道分析指，不同於2021年造車初期的空白，小米汽車將造車關鍵環節交予汽車行業資深人士管理，此前，小米已經挖來北汽旗下極狐汽車總裁于立國加盟，擔任小米汽車副總裁兼小米汽車北京總部政委，負責統籌小米汽車綜合管理工作、專項業務推進等。去年9月，于立國已經開始接管產品部門。

此外，前吉利研究院院長胡崢楠也在以高級顧問身份參與小米汽車，成為雷軍造車的左膀右臂。

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