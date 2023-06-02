【申請改建】長實海灣軒改建為住宅 擬提供1,665伙單位 低層設零售餐飲設施

長實（01113）近年積極改建旗下酒店為住宅，繼早前申請改建紅磡海韻軒後，近日再向城規會入紙申請把同樣位置紅磡的海灣軒海景酒店，改建為1,665伙住宅單位，最低樓層將設有零售及餐飲設施。

據城規會文件顯示，海灣軒海景酒店位於紅磡紅鸞道8號，目前屬「商業(2)」地帶，申請擬議分層住宅及准許的商店及服務行業和食肆用途。

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項目地盤面積約21.9萬平方呎，住宅部分以地積比不多於5倍發展，涉及改裝5幢樓高22層，包括1層地庫的綜合大樓，以提供1,665個住宅單位，改建後總樓面維持約111.5萬平方呎，另有2.2萬平方呎非住宅樓面。

申請人指，改建方案可於短期內提供1,665個住宅單位，符合政府增加土地供應的政策，而且紅磡海濱的原定旅遊發展從未實現，申請地點作為尖東酒店中心區的擴展部分之功能已逐漸減弱。發展計畫亦不會增加現時建築物的高度或體積，因此楷梯式的高度和視覺走廊將能保留。

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記者：李兆明