停產Oyster Perpetual炒風明顯降溫　Rolex新彩色氣泡錶接力炒唔炒得起？

Rolex自2020年推出彩色漆面Oyster Perpetual系列後，憑藉Tiffany Blue錶面造成話題，旋即成Rolex另一熱炒錶作。當去年無預警停產宣布停產時，立即火上加油，其中41毫米錶徑綠松石面（即Tiffany Blue面）更突破25萬港元，比原本定價4萬多高出幾倍，咪話唔誇張。而跟隨其後的珊瑚紅色和黃色錶面，但始終Tiffany Blue色錶面仍被看高一綫。

而據Watchcharts.com的Rolex市場指數，Oyster Perpetual是Rolex最收歡迎系列排第5，在私人成交平均買賣價由$14,712到$77,626不等，而最受歡迎非型號124300莫屬，即Rolex Oyster Perpetual 41毫米錶徑腕錶。

▲ 在過去180日Rolex的Oyster Perpetual系列市價跌了1.6%。（Watchcharts.com）

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而Rolex今年最大驚喜，是推出搭配綠松石藍色「慶典圖案」錶面的Oyster Perpetual，是品牌有史以來首次推出咁花俏繽紛的錶面——由大小不一的氣泡組成，背景選用綠松石藍色，氣泡圈為黑色，內部填充糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色，令人聯想2020年的七彩OP）。

值得一提，此三款不同錶徑「慶典」錶面，所搭載的機芯亦不同，31毫米錶徑（型號277200）是自家製2232型機芯（配Syloxi游絲、順磁性鎳磷合金擒縱輪，動力儲存約55小時），36毫米（型號126000）與41毫米的，則是搭載3230型機芯（Chronergy擒縱系統、藍色Parachrom游絲等品牌特色零件，動力儲存約70小時）。不知將錶徑收窄至3款，並以繽紛色面作掛帥，能否接力成為Rolex熱炒之作呢？

▲ Oyster Perpetual系列 31毫米錶徑 $44,300 ／36毫米錶徑 $47,600 ／ 41毫米錶徑 $50,000。（圖片:黃建輝攝）

記者：黃鑑江