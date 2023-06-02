  • 32°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

停產Oyster Perpetual炒風明顯降溫　Rolex新彩色氣泡錶接力炒唔炒得起？

17:35 2023/06/02

分享：

分享：

Rolex自2020年推出彩色漆面Oyster Perpetual系列後，憑藉Tiffany Blue錶面造成話題，旋即成Rolex另一熱炒錶作。當去年無預警停產宣布停產時，立即火上加油，其中41毫米錶徑綠松石面（即Tiffany Blue面）更突破25萬港元，比原本定價4萬多高出幾倍，咪話唔誇張。而跟隨其後的珊瑚紅色和黃色錶面，但始終Tiffany Blue色錶面仍被看高一綫。

而據Watchcharts.com的Rolex市場指數，Oyster Perpetual是Rolex最收歡迎系列排第5，在私人成交平均買賣價由$14,712到$77,626不等，而最受歡迎非型號124300莫屬，即Rolex Oyster Perpetual 41毫米錶徑腕錶。

在過去180日Rolex的Oyster Perpetual系列市價跌了1.6%。（Watchcharts.com）

    點擊圖片放大

而Rolex今年最大驚喜，是推出搭配綠松石藍色「慶典圖案」錶面的Oyster Perpetual，是品牌有史以來首次推出咁花俏繽紛的錶面——由大小不一的氣泡組成，背景選用綠松石藍色，氣泡圈為黑色，內部填充糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色或綠色，令人聯想2020年的七彩OP）。

值得一提，此三款不同錶徑「慶典」錶面，所搭載的機芯亦不同，31毫米錶徑（型號277200）是自家製2232型機芯（配Syloxi游絲、順磁性鎳磷合金擒縱輪，動力儲存約55小時），36毫米（型號126000）與41毫米的，則是搭載3230型機芯（Chronergy擒縱系統、藍色Parachrom游絲等品牌特色零件，動力儲存約70小時）。不知將錶徑收窄至3款，並以繽紛色面作掛帥，能否接力成為Rolex熱炒之作呢？

Oyster Perpetual系列 31毫米錶徑 $44,300 ／36毫米錶徑 $47,600 ／ 41毫米錶徑  $50,000。（圖片:黃建輝攝）

記者：黃鑑江

相關文章

攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點
2023/05/05
攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點
超高清直擊4款新作　Daytona 60周年勞力士超華麗演繹【內附錶價】
2023/04/08
超高清直擊4款新作　Daytona 60周年勞力士超華麗演繹【內附錶價】
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功
2023/02/04
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功

你可能感興趣

攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點
15:17 2023/05/05
攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點
超高清直擊4款新作　Daytona 60周年勞力士超華麗演繹【內附錶價】
10:30 2023/04/08
超高清直擊4款新作　Daytona 60周年勞力士超華麗演繹【內附錶價】
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功
10:00 2023/02/04
阿凡達2登史上最高票房第4位　勞力士潛水王Deepsea記一功
時裝服飾 勞力士 日內瓦 鐘錶 鐘錶

上一篇文章

【港元定存】港元3個月及半年定存最高4.4厘 再爆破頂息

下一篇文章

【轉數快】轉數快逾1223萬個戶口再創新高 首5個月增76萬登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務
【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務
【港元定存】發鈔行加半年港元定存息至3.4厘 有間大行仲高息？
【港元定存】發鈔行加半年港元定存息至3.4厘 有間大行仲高息？
【港元定存】港元1年定存息最高4.18厘 享高息入場費要幾多？
【港元定存】港元1年定存息最高4.18厘 享高息入場費要幾多？
【港元定存】港元定存10厘息倒數兩天 1個月即賺410元
【港元定存】港元定存10厘息倒數兩天 1個月即賺410元
【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？
【港元定存】渣打3個月及半年港元定存享4.08厘息 中長期存款邊間大行最高息？
【MPF】 MPF受託人搶乘歐美升市順風車 專家提醒不宜瞓身高追
【MPF】 MPF受託人搶乘歐美升市順風車 專家提醒不宜瞓身高追
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款